Ronchi dei Legionari, riapre la centralissima via Roma

Riapre al traffico, a Ronchi dei Legionari, la centralissima via Roma. Dopo un mese di lavori, che hanno riguardato anche la completa sostituzione della rete idrica, l'importante arteria cittadina è stata riaperta al traffico.

Una riapertura temporanea in attesa che siano completati i lavori di riqualificazione di piazza Oberdan. Ieri mattina una ditta specializzata, assistita da una pattuglia della Polizia locale, ha ripristinato la segnaletica dopo che era stato steso un primo manto di asfalto.

Un'operazione che, dunque, permetterà di fruire nuovamente di via Roma. Raggiunta piazza Oberdan si nota la prima novità: non più due corsie per arrivare in via D'Annunzio o in largo Petrarca, ma un'unica strada ai cui lati sta sorgendo la nuova piazza e la predisposizione dei nuovi parcheggi.

L'impresa Mari & Mazzaroli Spa di Trieste che si è aggiudicata l'appalto da 350mila euro, è al lavoro dal 25 di giugno. La speranza è che possa chiudere il cantiere entro la fine dell'anno. Ora si sta disegnando la nuova viabilità della piazza. All'incrocio tra via Roma e la piazza sarà realizzata un'intersezione a T e, ai lati, due piccole piazzette, tutta l'area sarà rialzata e costruita con uno speciale asfalto stampato, mentre due grandi aiuole potranno restituire una vera identità alla piazza che, va detto, sarà collegata con nuovo passaggio pedonale che si svilupperà sino alla zona della fontana.

Previste due zone di carico e scarico per le attività commerciali, saranno mantenuti quelli di fronte al giardino della piazza, mentre altri due saranno realizzati in direzione di largo Petrarca. Dinnanzi a palazzo Girardi la pavimentazione in calcestruzzo architettonico sarà tagliata in due da un passaggio di lastre in porfido.