Ronchi dei Legionari ricorda i carabinieri uccisi al Pilastro di Bologna

Si è svolta questa mattina, a Ronchi dei Legionari, una cerimonia in ricordo di Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, i tre carabinieri uccisi il 4 gennaio 1991 al quartiere Pilastro di Bologna.



E' stato il presidente dell'associazione nazionale Carabinieri, Pasquale Leone, ad aprire la cerimonia alla quale erano presenti il sindaco, Livio Vecchiet, l'assessore allo sport, Erika Battistella, il consigliere comunale, Renato Chittaro, il comandante della stazione, maresciallo Mario Egidi e la vicecomandante della Polizia locale, ispettore Alessandra Caiffa.



“Ai nostri Carabinieri – ha detto il primo cittadino – dobbiamo sempre rivolgere un sincero grazie sia per quanto fanno quotidianamente entro i confini nazionali, sia in Paesi lontani dove sono chiamate ad operare in difficili situazioni, che mettono a repentaglio la loro vita. Mi corre l’obbligo di ricordare l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine al servizio della comunità, per garantire la serenità e sicurezza ai cittadini”.



Dopo il tragico attentato, va ricordato, furono le associazioni ambientaliste ronchesi, guidate da Nicola Rusca, assieme all’amministrazione comunale di allora, a voler dedicare un piccolo cippo, in quella che sarebbe diventata piazza della Concordia e che è stato reso ancor più grazioso ed elegante grazie all’intervento dello scultore Giovanni Maier.