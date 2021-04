Come nel 2020 una cerimonia senza la presenza del pubblico. Domenica Ronchi dei Legionari ricorderà il 25 aprile, con una breve cerimonia che, alle 10, avrà luogo dinnanzi al monumento alla Resistenza ed alla quale, accanto al sindaco, Livio Vecchiet, saranno presenti solo i rappresentanti dell'Anpi, dell'Aned, delle parrocchie, della Protezione civile ed il gonfalone comunale. Anche quest’anno, dunque, la festa della Liberazione viene ricordata e celebrata senza le tradizionali cerimonie che, da sempre, hanno visto a Ronchi dei Legionari la presenza di tanti cittadini, delle associazioni e degli studenti della scuola media far da corollario all’amministrazione comunale ed al gonfalone insignito di medaglia d’argento al valor militare.



“Siamo ancora nel vivo del dramma della pandemia, causa di tante dolorose perdite, anche nella nostra città e la cautela è d’obbligo. L'Anpi – ricorda la presidente, Marina Cuzzi - ha inteso inviare un messaggio di speranza ed un augurio di buona festa della Liberazione a tutti i ronchesi ed a coloro che in vari e diversi modi si spendono per mantenere la memoria dei valori e degli insegnamenti che animarono, dopo l’8 settembre 1943, il riscatto dell’Italia e la sua ricostruzione”. Eventi che porteranno nelle case e nelle coscienze di tutt’Italia la centralità della Resistenza nella conquista della libertà e nel processo di ricostruzione materiale, democratica, civile del Paese dopo gli incalcolabili danni provocati dal fascismo e dal nazismo: guerra, miseria, leggi razziali, stragi di innocenti, ideologia di violenza e prevaricazione che, purtroppo, ancora oggi sopravvivono nelle frequenti espressioni di odio, di razzismo, di aggressività gratuita sia nei rapporti interpersonali che sui social.



“L'Anpi, nel ricordare queste pagine di storia difficile, sofferta, alle volte crudele – aggiunge . non celebra né accredita falsi miti, non l’ha mai fatto e questa sarà sempre la sua condotta. Abbiamo sempre riconosciuto, con orgoglio e consapevolezza, che l’epopea della Resistenza fu ribellione e movimento di un intero popolo, di uomini e di donne di ogni estrazione sociale e professionale, di ragazzini alle volte, di militari che, sfidando la legge marziale, si misero al fianco degli insorti.Un’umanità complessa e complessiva che in ogni modo possibile si oppose con fermezza al regime di terrore e di oppressione imposto e praticato dal nazifascismo. Importante e determinante fu l’appoggio delle truppe alleate con uomini, mezzi, strategia militare. Nei cimiteri di guerra sparsi per l’Italia numerose sono le lapidi di questi ragazzi venuti da lontano e qui morti per liberarci dalle dittature. Noi li onoriamo e li consideriamo nostri caduti”. Cuzzi sottolinea come in un momento così duro e difficile per il nostro Paese il 25 Aprile può aprire uno spiraglio alla speranza del ritorno ad una vita normale ed un insegnamento.