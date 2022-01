Ronchi dei Legionari rinnova la convenzione con l'Auser

Una sinergia vincente. A tutto vantaggio di chi opera nel volontariato e, in special modo, a vantaggio delle persone anziane. Amministrazione comunale e volontariato ancora assieme per offrire servizi sempre migliori alle fasce deboli della popolazione.

E' stata approvata nei giorni scorsi, dalla giunta di Ronchi dei Legionari, la convenzione con l'associazione solidarietà isontina-Auser, per la gestione di attività di carattere socio assistenziale con l’impiego volontario dei propri soci. Fra i vari obiettivi il trasporto di persone svantaggiate che necessitavano di cicli di cura o terapie nei centri sanitari di Monfalcone e Gorizia e che non dispongono di mezzi propri. E', nel caso particolare, l’attuazione del progetto denominato “Pulmino d’Argento”.

“Il Comune di Ronchi dei Legionari, in base alla normativa nazionale e regionale del settore – spiega l'assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli - intende sostenere attivamente l’attività dei volontari nei diversi campi d’impiego, con particolare riferimento alle attività di sostegno, supporto e collaborazione nelle tematiche sociali. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di stipulare una nuova convenzione, che ha la validità di due anni, con l’Auser, anche in considerazione del lavoro svolto e del fatto è in aumento l’esigenza da parte dell’utenza di raggiungere i luoghi di cura con facilità e supportati da personale volontario motivato e professionale”.

La collaborazione con Auser, a Ronchi dei Legionari, dura ormai da parecchi anni. E, nel 2019, essa è sfociata con la consegna di un nuovo mezzo messo a disposizione dalla Banca di credito cooperativo di Turriaco, oggi Cassa rurale del Friuli Venezia Giulia, che, con la donazione di un Fiat Doblò, aveva fatto propria l'istanza dell'amministrazione comunale alla quale l'Auser si era rivolta per chiedere aiuto. I sei volontari dell'Auser di Ronchi dei Legionari compiono ogni anno circa 200 viaggi verso le strutture infermieristiche ed ospedaliere di tutto il Friuli Venezia Giulia.