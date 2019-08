Ronchi dei Legionari si prepara alla festa patronale di San Lorenzo

È pronta la festa patronale di San Lorenzo a Ronchi dei Legionari che comincerà già nella vigilia. Il 9 agosto, infatti, oltre alla recita della preghiera dei primi vespri delle 19.30, si potrà assistere al concerto delle 20 a cura di don Federico Butkovic.

L’unica celebrazione liturgica avrà luogo sabato 10 agosto alle 10.30 nella chiesa parrocchiale. “Siamo certi anche quest’anno di poter contare sulla partecipazione dei sindaci e rappresentanti delle comunità gemellate e dei parroci di Metlika e di Wagna, gli amici sacerdoti e quelli del decanato” raccontano gli organizzatori. “Nell’occasione festeggeremo come ogni anno gli anniversari di ordinazione sacerdotale. Il rito sarà presieduto da don Valentino Comar, terrà l’omelia, don Giovanni Sponton e saranno con noi anche don Eugenio Biasiol, don Ennio Andreos, sacerdoti da cinquanta anni. Ricorderemo anche i quindici anni di don Mirko Franetovich e i dieci di don Federico Butkovic e ci interrogheremo volentieri sul futuro del sacerdozio”. Ad accompagnare la liturgia il coro Costumi tradizionali bisiachi diretto da Caterina Biasiol. Nel corso dell’incontro sarà consegnato il Premio della bontà 2019 e anche la borsa di studio per uno studente di teologia in memoria del parroco monsignor Mario Virgulin. Seguirà un momento di festa popolare negli ambienti della parrocchia con la estrazione della Lotteria a favore della Caritas San Lorenzo.