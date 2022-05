Ronchi, ecco il progetto per il parcheggio di via Roma

I lavori scatteranno a fine estate. E' stato approvato, completato il procedimento di acquisizione di una particella necessaria all’intervento, il progetto definitivo ed esecutivo del nuovo parcheggio che, a Ronchi dei Legionari, è destinato a svilupparsi lungo via Roma, accanto al parco Excelsior.

Dopo l'approvazione da parte della giunta comunale si aprono le porte per il bando della gara d'appalto. Il parcheggio di via Roma, dotato di 35 posti macchina ai quali ne vanno aggiunti 2 per le persone diversamente abili e dal costo di 310mila euro, sorgerà alle spalle dell'edificio che è stato realizzato dove, un tempo, si trovava il cinema Excelsior. Si è arrivati a questa fase dopo un fatto ben specifico. Quella relativo alla donazione di un terreno di 1.500 metri quadrati da parte di Livio Calligaris, in qualità di socio accomandatario della ditta “Clap”.

“Un’opera importante – sottolinea il sindaco, Livio Vecchiet - in grado di riqualificare l’intera area, che sarà collegata con un percorso pedonale alla nuova piazza Oberdan e a largo Petrarca. Un parcheggio, quindi, a supporto di tutte le attività commerciali limitrofe”.

L’obiettivo principale del progetto è quello della riqualificazione urbanistica ed architettonica dell’intera area, individuando e separando gli spazi di carattere pedonale da quelli destinati alla sosta e manovra dei veicoli, consentendo in tal modo anche la continuità con l’adiacente parco Excelsior. A tale scopo si prevede, oltre alla demolizione delle recinzioni interne esistenti e la formazione del percorso pedonale di collegamento pedonale con l’adiacente piazza Oberdan, anche la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale in corrispondenza del paramento murario che delimita ad ovest il parcheggio esistente e che si trova dietro alla palazzine dove, un tempo, sorgeva il cinema.

La pavimentazione della viabilità interna sarà realizzata in conglomerato bituminoso, mentre gli spazi di sosta in blocchi cementizi tipo “betonella” o similari di tipo drenante. I percorsi pedonali, ancora, saranno costituiti da pavimentazione in cubetti di porfido delimitati da cordonate in calcestruzzo bocciardate. L’impianto di pubblica illuminazione sarà conforme alle dotazioni già esistenti nella cittadina, quindi lampade a led similari a quelle del parco Excelsior.

Saranno inoltre predisposte tutte le tubature per il futuro impianto di videosorveglianza. “Dopo la cessione da parte della famiglia Calligaris che, ancora una volta, ringrazio per la disponibilità e la collaborazione – continua Vecchiet - la municipalità ronchese è stata in grado di avviare l'iter per la realizzazione di un parcheggio utilissimo alle attività commerciali e di ristorazione che si trovano in quella zona”.