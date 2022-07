Ronchi, ecco la nuova area fitness

Lavori completati e, in tempo record, rimesso a nuovo il tavolo che si trova nella zona degli impianti di base.

Ronchi dei Legionari si dota della sua seconda area fitness. Mentre, nei mesi scorsi, era stata realizzata una prima area attrezzata all'ingresso del parco degli impianti di base con ingresso da androna Palmada, da ieri è pienamente operativa quella, ancor più ricca di strutture, dinnanzi alla scuola elementare di via Fratelli Cervi.

L'amministrazione comunale, con propri fondi di bilancio, ha affidato la fornitura e la posa in opera delle attrezzature alla ditta “Green Forniture” di Monselice, in provincia di Padova. Spesa prevista, iva inclusa, poco più di 41mila euro. Questo al fine di facilitare l’interazione sociale ed i rapporti di amicizia tra adolescenti ed adulti diversamente abili e normodotati per l’implementazione di una società effettivamente inclusiva.

E' stata concretizzata la volontà di incentivare l’esercizio fisico degli amanti dello sport all’aria aperta. Accanto alle infrastrutture sportive e per l'allenamento, è stata prevista anche la fornitura di alcune panche adatte sia per i normodotati, sia per ler persone diversamente abili, una nella zona “calisthenics”, per intenderci quella vicina alla tenuta di Blasig ed una nella zona inclusiva di fronte la scuola elementare di via Fratelli Cervi. Panche e tavoli, che inevitabilmente, sono stati preda dei soliti giovani che non hanno niente di meglio da fare che deturpare il bene pubblico.

Bene che, nel giro di poche ore, è stato ripristinato a cura degli operai comunali. Uno di quei tavoli era stato letteralmente vandalizzato con scritte di ogni tipo. Razziste contro i meridionali,bestemmie e svastiche e motti fascisti.

“Condanno nel modo più fermo chi deturpa un luogo pubblico. I valori in cui ci riconosciamo sono quelli della Resistenza, dell’antifascismo, dell’inclusione sociale, delle pari opportunità, del rispetto e del dialogo come pilastri della democrazia in cui viviamo. E' stata mia cura – sono le parole del sindaco, Mauro Benvenuto - intervenire rapidamente per far rimuovere i segni vandalici”. Ed ora sarebbe male collocare qualche faretto e rendere più illuminata quell'area alla luce anche del fatto che ora il percorso della salute con nuove attrezzature sportive renderà quella zona ancora più frequentata.