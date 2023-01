Ronchi, gran finale per il torneo di Curling bisiac

L'ottava edizione del torneo di Curling bisiac vive, a Ronchi dei Legionari, le sue battute finali.

Il Giardino di Natale, che ha sempre avuto il pienone in queste settimane, è pronto ad accogliere le gare conclusive, quelle che porteranno a conoscere, nelle prossime ore, il nome del vincitore.

Oggi, dalle 20, le semifinali che vedranno in campo i campioni in carica degli Adula...tori, le Alci de Vermean, I...the riva in sò ed Eltec Bisiàc Team alla loro prima esperienza in una finale. Sono le quattro che, tra le 52 che hanno iniziato il loro cammino il 5 dicembre, hanno dimostrato maggiore tecnica, determinazione e grande concentrazione.

Perchè quello con le 'scove' e la 'tomica' è si un torneo amatoriale, condito da una giusta dose di goliardia, ma è anche una kermesse che accende gli animi, scatena un sano agonismo e una bella rivalità tra le squadre.

La frase che spopola dall'inizio del Giardino di Natale “Non succedi... Ma se succedi” la dice lunga proprio per la storica rivalità tra Alci e Adulatori. I primi dovranno vedersela con I...the riva in sò”, mentre i secondo, sempre al meglio delle tre, avranno di fronte la rivelazione Eltec. A commentare le semifinali e le finali l'inossidabile Elisabetta Spanghero, colei che, in queste settimane, ha curato gli abbinamenti, le classifiche e ha seguito, passo dopo passo, il torneo senior e anche quello dedicato alle 16 squadre di giovanissimi.

Domani, dunque, l'atto finale. Alle 15 le finali del torneo junior e, dalle 17, la finalissima di quella che è ormai una bella ed inimitabile tradizione. Saranno in campo prima le squadre che si contenderanno il terzo posto, quindi, mezz'ora dopo la conclusione, la finalissima. Alle 19 la cerimonia di premiazione e la chiusura con “Dj Power”.

Calerà il sipario anche su questa ottava edizione del magico Giardino di Natale che, con grande passione e sacrificio, è stato riproposto, dopo due anni di sosta, da quell'affiatatissimo gruppo che è Ronchi Live, spalleggiato dalla neonata Asd Curling bisiac e da un'amministrazione comunale che, ancora una volta, ha creduto in questa iniziativa. E come darle torto, visti i numeri che hanno caratterizzato queste giornate.

“Siamo felicissimi – ha commentato il sindaco, Mauro Benvenuto – ed il merito è tutto di quegli organizzatori che hanno speso ore ed ore per realizzare un appuntamento del quale se ne sentiva davvero la mancanza. Sono state giornate stupende e sono contento che Ronchi dei Legionari, ancora una volta, abbia dimostrato di avere grande attrattiva ed idee sempre molto originali”.