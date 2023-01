Ronchi, grande successo per il Giardino di Natale

Dopo 37 giorni di appuntamenti, di casette affollatissime, di concerti e intrattenimenti per bambini ma, soprattutto, di grandi pattinate sul ghiaccio e del torneo di Curling bisiac, a Ronchi dei Legionari l'ottava edizione del Giardino di Natale finisce negli archivi. In bella evidenza.

Non meno di 60mila persone, infatti, ha affollato il parco Excelsior dal 3 dicembre a domenica scorsa. Facendo spesso il tutto esaurito, come per il Feston de Capodanno che, ancora una volta, si è rivelato tale.

La scelta del parco di via Roma, già tempio del divertimento nel dopoguerra, si è dimostrata azzeccata. E ora spetta alla Giunta Benvenuto pensare a una sua completa riqualificazione.

“Si è appena conclusa una delle edizioni più riuscite di sempre del Giardino di Natale – ha detto il presidente di Ronchi Live, Gianluca Polensig – kerrmesse che ha visto, tra tante altre cose, una sfida appassionata tra tutte le squadre iscritte al Curling bisiac e un’affluenza di pubblico incredibile. Fino all’ultimo non eravamo certi di riuscire a realizzare tutto quello che ci eravamo prefissati, ma, unendo le forze e con il sostegno di chi in questi anni ha trasformato il Giardino di Natale in una tradizione tutta ronchese, siamo riusciti a ricostruire il calore che ci sta accompagnando da tanti anni durante il periodo natalizio. Voglio ringraziare di cuore l’Asd Curling bisiac, a cui è stato affidato il compito della gestione pratica e che ha svolto, con la partecipazione dei molti volontari, un lavoro davvero sublime. Ringrazio anche l’amministrazione comunale nella persona del sindaco, Mauro Benvenuto, che ci ha supportato in tutti i modi possibili e sono riconoscente nei confronti di tutti quelli che hanno reso possibile un risultato così straordinario”.

Grande soddisfazione ed ora, il tempo di fare i conti e concedersi un periodo di riposo, subito al lavoro per preparare la prossima stagione. “L’edizione della ripartenza è stata a dir poco fantastica, dopo due anni di stop forzato -sono le parole di Michele Poloni, presidente dell'Asd Curling bisiac - e il ritorno al parco Excelsior è stato davvero magico. Era evidente la voglia di ritrovarsi da parte di tutti ed il senso di comunità che abbiamo a Ronchi dei Legionari è unico, incredibile ed è quello che ci contraddistingue. Ormai siamo veramente una grande famiglia, la famiglia del Curling bisiàc. Un grazie al nostro sindaco e tutta la giunta per avere creduto in noi da subito. Grazie ai tanti volontari che ci hanno aiutato che non voglio elencare perché non vorrei dimenticare qualcuno. Ma soprattutto un grande grazie, e qui mi ci metto dentro anch’io, agli organizzatori della manifestazione, al team di Ronchi Live e alla neonata associazione, un gruppo veramente coeso di amici che, giorno e notte, hanno lavorato duramente per un unico obiettivo, la buona riuscita della manifestazione. Ed i risultati si sono visti in questi quasi 40 giorni di festa. E adesso si lavora già per la prossima edizione che vogliamo sia sempre più bella”.