Ronchi, il Comune illustra il progetto per il park di via Roma

Un nuovo incontro che, prendendo spunto dalle proposte emerse, permetta di condividerle e, quindi, dare il via libera ai lavori. Residenti, commercianti ed artigiani hanno preso parte, a Ronchi dei Legionari, alla riunione indetta dall'amministrazione comunale per l'illustrazione del progetto del nuovo parcheggio che sorgerà in via Roma, a fianco del parco Excelsior.

“Siamo qui per raccogliere critiche e proposte – hanno detto il sindaco, Mauro Benvenuto e l'assessore ai lavori pubblici, Michela Lorenzon – che riteniamo importanti, indispensabili prima di dare il via libera ad un cantiere che, oltre ad aumentare il numero di parcheggi in centro città, sarà un incentivo anche per il commercio e la fruibilità del parco in occasione di eventi”.

Le problematiche emerse riguardano, innanzitutto, il passaggio pedonale che, dal parcheggio, porterà a piazza Oberdan. Esso potrà ovviamente essere utilizzato anche dai residenti al volante delle loro utilitarie e, quindi, appare necessario salvaguardare i pedoni lungo un tragitto che appare stretto, troppo stretto.

Sotto il porticato di piazza Oberdan, poi, ci sono dei contatori del gas che andrebbero messi in sicurezza, così come sicuro dovrà essere l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli lungo via Roma.

Proposta anche una seconda entrata su via Mazzini, mentre appare indispensabile l'illuminazione del passaggio pedonale e la videosorveglianza dell'intera zona. Due aspetti che, con il progetto attuale, prevedono solo la loro predisposizione tecnica.

Un'assicurazione è arrivata: nessun albero attualmente presente nella zona verrà abbattuto, mentre è prevista la realizzazione di nuove aiuole sia a verde, sia con elementi in granulato calcareo. Proprio perché esso sia un vantaggio al commercio locale è stata proposta, per una parte dei posti auto disponibili, 36 in totale, che sia istituita una zona a tempo con disco orario.

“L’obiettivo principale del progetto – ha ricordato il progettista, ingegner Antonio Nonino, presente - il responsabile dei servizi tecnici, ingegnere Marco Portelli - è quello della riqualificazione urbanistica ed architettonica dell’intera area, individuando e separando gli spazi di carattere pedonale da quelli destinati alla sosta e manovra dei veicoli, consentendo in tal modo anche la continuità con l’adiacente area verde del parco”.

A tale scopo si prevede, oltre alla demolizione delle recinzioni interne esistenti e la formazione del percorso pedonale di collegamento pedonale con l’adiacente piazza Oberdan, anche la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale. In corrispondenza del paramento murario che attualmente separa il parcheggio esistente dall’area del giardino Excelsior, infatti, verrà realizzato un passaggio pedonale mediante la demolizione parziale del paramento stesso e la posa in opera di due pilastri decorativi.