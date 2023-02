Ronchi, iniziative all'insegna dello Sloveno

Sul territorio comunale la comunità slovena rappresenta circa il 10% della popolazione di Ronchi dei Legionari. Lo sportello linguistico sloveno di Ronchi dei Legionari si presenta. Scatta lunedi 6 Febbraio, infatti, “Ronchi in Slo(ve)/ Slo(ve) Ronche”, iniziativa progettata anche in concomitanza della giornata della cultura slovena dell’8 febbraio, dedicata al poeta France Prešeren.

Una serie di incontri, all’auditorium e alla biblioteca, messi in cantiere dall’assessorato alla minoranza linguistica e dalla Sandro Pertini. Sei appuntamenti nel corso dei quali si alterneranno momenti istituzionali e di rappresentanza, ad occasioni di approfondimento ed altre più squisitamente culturali.

“Ma tutti con un unico obiettivo – sottolinea l’assessore, Monica Carta – ovvero sensibilizzare la comunità sul bilinguismo, fornendo informazioni sui servizi, istituzioni, associazioni, tradizioni e valori legati alla minoranza storica di lingua slovena, al fine di apportare arricchimento all’intera comunità e favorire l’integrazione e la condivisione".

Il via lunedi 6, alle 18, all’auditorium “Casa della cultura”, con un incontro introduttivo, protagonisti l’ufficio centrale regionale per la lingua slovena, l’istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena di Doberdò del Lago, l’associazione culturale Jadro e l’associazione genitori di Vermegliano. Sarà l’occasione, affidata a Veronika Mikulin per presentare la ricca sezione slovena della biblioteca.

Mercoledì, alle 18.30, ecco approdare la presentazione dell’almanacco Jadro con l’avvocato Renzo Frandolič, l’insegnante di tombolo, Arianna Bratovich Facca ed il tipografo Oskar Beccia. A conclusione esibizione delle terze della scuola primaria in lingua slovena “Ljubka Šorli”. Giovedì, alle 18.30, presentazione della brochure “L’adolescenza bilingue”, con Matejka Grgič e Susanna Pertot dello SLORI (Istituto sloveno di ricerche), mentre venerdì, alle 17, la biblioteca ospiterà letture bilingui per i bambini dai 4 agli 8 anni con Silvia Baglieri.

Lunedì 13 febbraio, alle 18, presentazione del libro “Šepet nevidnega morja, dvanaist tablet svinca”, di Dušan Jelinčič, che dialogherà con Nadia Roncelli. Mercoledì 15, infime, alle 20, l’associazione dei genitori presenta “Luna Canta”, concerto del coro Ensemble Romjan e del coro Ermes Grion, diretti da Silvia Pierotti e Denise Marcuzzi.