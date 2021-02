Ronchi, installate le nuove sonde piezometriche

Un impegno da 10mila euro. Tanti ne ha messo in campo l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari che, tra domenica e lunedì, ha provveduto a effettuare la sostituzione delle sonde piezometriche, ormai obsolete, installate in quattro punti del territorio cittadino.

Il lavoro è stato affidato alla ditta Tecnopenta della provincia di Padova. Ma non solo. Considerato che da oltre 10 anni, i volontari del gruppo di Protezione civile comunale sono stai incaricati del controllo dei livelli delle falde acquifere, la muninicipalità ronchese ha dotato loro di un personal computer per la gestione e controllo delle quattro sonde.

E proprio per questo ncarico, che, già nella giornata di domenica, i volontari hanno iniziato i lavori di aggiornamento software e hardware per la corretta e veloce lettura dei dati trasmessi dalle sonde. Le sonde, installate a Soleschiano, Vermegliano, Selz e in centro città sono ritornate online sul sito, carso-isonzo.it, nel pomeriggio di lunedì.

Il piezometro, va ricordaro, permette di misurare il livello dell’acqua all’interno di piezometri, pozzi, cisterne, canali, fiumi, laguna o mare. In questo specifico caso, è molto adatto ad effettuare le misure del livello in falda freatica.

La misurazione, con la superficie, avviene attraverso un cavo contenete il tubetto per la compensazione barometrica. Niente da fare, invece, per la sostituzione delle pompe del sottopasso di via Micca, il cui intervento era previsto per ieri. Il manufatto è allagato da un metro e 30 centimetri di acqua, un livello cresciuto nelle ultime ore che ha costretto a rinviare ancora una volta i lavori. Nell’aprile scorso l’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha acquisito tutte le opere viarie del centro commerciale “Nordest Small”.

Ed è stato dato anche il via libera all’appalto per la manutenzione degli apparati elettrici affidato alla Griffanti Impianti di Altavilla Vicentina per un totale di quasi 12mila euro. “Ne abbiamo stanziati altri 24mila euro per le pompe di sollevamento – ha ricordato il sindaco, Livio Vecchiet – ma non si può operare all'interno di un manufatto che è ancora pieno, zeppo di acqua. Bisogna aspettare e, per il momento, rispettare i divieti”.

Da anni, invece, ormai, grazie alla collaborazione con il dipartimento di matematica e geoscienze dell'Università di Trieste, si stanno svolgendo approfondite ricerche con un unico e grande obiettivo, quello del ripristino delle funzionalità idrauliche dell'inghiottitoio principale dei laghetti, nel rione di Selz.