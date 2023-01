Ronchi investe sulla segnaletica stradale

Una dotazione di quasi 20mila euro. E’ quella decisa dall’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari per il settore della segnaletica e, più precisamente, per proseguire nel programma di rifacimento e manutenzione di quella orizzontale e di quella verticale.

All’interno del provvedimento coordinato dal servizio gestione del territorio rientra anche l’implementazione della segnaletica in dotazione agli operai comunali e che viene utilizzata per i cantieri stradali.

“Poter contare su una segnaletica efficiente e funzionale – sono le parole dell’assessore, Alessandro Bassi – significa non solo decoro ma, soprattutto, sicurezza per gli utenti della strada. Abbiamo effettuato un’attenta verifica della situazione attuale e, sulla base della stessa, abbiamo messo in cantiere un programma che proseguirà nel corso di tutto l’anno con altri fondi che, via via, verranno destinati a questo settore che ritengo sia davvero molto importante”.

Ronchi dei Legionari si sviluppa su una superficie totale di 17 chilometri quadrati, ha 12 chilometri di strade statali ma di pertinenza della municipalità cittadina, 28 di comunali, ma anche 6 chilometri di strade cosiddette “viciniali” e 5 di rete autostradale.

Con opportuni sopralluoghi si è decisa la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, ma anche di sostituire la cartellonistica relativa alla toponomastica di vie e piazze cittadine. Si è anche deciso di provvedere alla sistemazione di alcuni segnali verticali, in quanto danneggiati o vetusti, alla sostituzione di alcuni specchi parabolici in quanto non più necessari o danneggiati, ma anche di ottemperare alle ordinanze di Polizia locale in merito all’istituzione di nuovi stalli di sosta per persone diversamente abili, all’adeguamento di quelli esistenti in base alle nuove norme europee e alla soppressione di quelli esistenti.

“Sono interventi importanti – aggiunge Bassi – di alta priorità, ma che tengono conto delle disponibilità finanziarie dell’ente. Abbiamo lavorato per una mappatura del territorio per venire incontro alle esigenze dei residenti e di una maggiore sicurezza a Ronchi dei Legionari”.