Ronchi, lavori di manutenzione per la chiesa di Santo Stefano

A 53 anni dalla sua inaugurazione viene sottoposta a importanti lavori di manutenzione la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, a Ronchi dei Legionari.

L’edificio, progettato dall’architetto udinese Giacomo Della Mea (la posa della prima pietra risale al 5 febbraio del 1967), da qualche settimana è sottoposto a un radicale intervento di maquillage che si concluderà nelle prossime settimane. E che, in particolare, è rivolto ad alcune infiltrazioni che provenivano dal tetto e andavano assolutamente riparate.

Ecco che, specie nella sua parte posteriore, la chiesa è stata avvolta da possenti impalcature sulle quali sta lavorando un'impresa edile locale.

Inaugurata domenica 22 giugno 1968 dall’allora arcivescovo di Gorizia, monsignor Pietro Cocolin, al suo interno si trova una Via Crucis dell'artista ronchese Renzo Moreu. Opera che fu mostrata al pubblico per la prima volta nel 1986. La chiesa, quella che sorge lungo viale Garibaldi, nel rione di Vermegliano, era stata fortemente voluta dalla comunità, impegnata in una raccolta di fondi da destinare proprio alla costruzione della nuova chiesa.

Puntualmente, visitando molte famiglie e battendo via per via, si erano raccolti i soldi. Una scelta obbligata, in quanto i contributi statali potevano rispondere solo alla costruzione del rustico. Per il resto doveva pensarci proprio la gente e allora tutto il rione aveva risposto con grande generosità. La chiesa si è aggiunta, alla fine degli anni Sessanta, a quella più antica di piazza Santo Stefano.

Un vero e proprio tesoro di arte sacra. La chiesetta di Santo Stefano, che si affaccia sull'omonima piazzetta, è stata costruita ai primi del 1400, poi oggetto di una profonda ristrutturazione nel 1558.

E' decorata con preziosa affreschi: in fondo alla navata, tra gli altari e l'arco santo, si trovano quelli del 1576 attribuiti al pittore udinese Sebastiano Secante il Vecchio, mentre risalgono alla metà del '400 quelli che raffigurano San Michele Arcangelo in veste di guerriero e San Giorgio a cavallo che vince il drago. La statua lignea della Vergine con Bambino in trono nel 1942 ha sostituito il simulacro precedente.