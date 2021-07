Ronchi, le famiglie promuovono il nido L'Aquilone

Dieci domande. E tutte le risposte hanno confermato la validità del metodo educativo attuato dal nido per l'infanzia L'Aquilone di Ronchi dei Legionari.

Questo, in estrema sintesi, il risultato del questionario “Legami a distanza al nido L’Aquilone”, inviato via Whatsapp alle famiglie dei bimbi che frequentano il nido. In totale le risposte registrate sono state 20 su un totale di 33 bambini accolti. Le risposte hanno raggiunto quasi il 100% di positività.

Ci si è incentrati sull'azione svolta quando il nido comunale, causa pandemia, era chiuso; le famiglie hanno apprezzato i metodi utilizzati. Tutte si sono dichiarate soddisfatte dei metodi di comunicazione utilizzati; per il 62,3% si preferisce Whatsapp rispetto alle mail, mentre, per quanto riguarda i materiali, il 70% preferisce quello fotografico, il 25% i tutorial di attività, il 16% i video.

Tutti gli intervistati hanno apprezzate le azioni svolte dalle operatrici, mentre per il 95% hanno permesso di incoraggiare la funzione genitoriale. Il personale è rimasto molto soddisfatto e ringrazia per la collaborazione e i commenti positivi ottenuti.

“Risposte che fanno capire quanto apprezzato sia il lavoro svolto – ha detto l'assessore Mauro Benvenuto – e che promuovono al meglio un servizio sul quale l'amministrazione comunale ha sempre puntato per dare risposte alle famiglie”.

Con l'ingresso nella zona rossa il nido comunale aveva chiuso all'utenza, ma non aveva interrotto le relazioni, seppur a distanza, con i bambini e le loro famiglie. Proprio per mantenere vivo il legame con i piccoli utenti e i genitori, il personale aveva promosso diverse iniziative, cercando di fare tesoro della propria esperienza e professionalità, che, nel momento di chiusura, si era arricchita ulteriormente, grazie alla partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento online.