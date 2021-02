Ronchi mette a dimora cento nuovi alberi

Un piano da oltre cento alberi. E' quello che si sta mettendo a punto in queste settimane a Ronchi dei Legionari. L'amministrazione comunale sta intervenendo nell'implementazione del verde pubblico e del patrimonio arboreo, con la messa a dimora di alberi in varie zone del territorio.

Dagli impianti di base, sempre più verdi e che ora attendo la realizzazione di un'area fitness, passando per piazzale Donatori di Sangue, via Berini e via Mazzini, fino a via Redipuglia e viale Garibaldi. Sono una cinquantina quelli messi a dimora solo in queste due zone. “Le ditte specializzate lavoreranno ancora qualche giorno – spiega il sindaco, Livio Vecchiet – mentre un nuovo step sarà concretizzato in autunno, puntando la nostra attenzione ad altre zone della cittadina”.

Per quel che riguarda via Redipuglia, nello specifico, si tratta di nuove essenze arboree, a forma piramidale, in grado anche di non interferire con la nuova illuminazione di cui è stata dotata via Redipuglia. Gli alberi vengono posizionati a interdistanza corretta con il loro sviluppo, mentre, tra albero e albero, è intenzione collocare dei cespugli perenni rustici, cercando, in questo modo, di migliorare l’aspetto estetico di via Redipuglia, con fioriture estive.

Importante anche l'intervento lungo viale Garibaldi, nel rione di Vermegliano dove, in accordo con la Soprintendenza, sono stati sostituiti alcuni ippocastani ormai a fine vita e pericolosi. In questo caso, poi, c'è l'intenzione di diminuire la distanza tra albero e albero. Particolarmente preoccupante è la presenza di numerosi funghi che hanno attaccato le parti legnose, provocando numerose carie e marciumi.

La progressione di questi marciumi è più rapida rispetto alla velocità con cui la pianta riesce a generare legno sano, per cui di anno in anno questi alberi sono sempre più pericolosi.

Si compone di 112 pagine ed è il frutto di mesi di puntiglioso lavoro sul campo. E' il censimento gestionale degli alberi e del verde pubblico che è stato commissionato dall'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari all'agronomo Andrea Maroè che si è avvalso della collaborazione di Martina Toso e Stefano Zulli. Nello stesso vengono individuate 22 macroaree dove sono stati evidenziati lo stato di salute delle piante e gli accorgimenti da mettere in atto per salvaguardarle o, in molti casi, per procedere alla loro sostituzione.