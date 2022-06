Ronchi mette in ordine i suoi archivi

L'ultimo, in ordine di tempo, al quale è stato messo mano, è stato quello relativo al servizio 6, vale a dire quello che si occupa di urbanistica ed edilizia privata, guidati entrambe dalla geometra Claudia Altran.

Ancora una volta, quindi, l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha posto la sua attenzione all'archivio storico. Avvalendosi della professionalità della Cooperativa degli archivisti e paleografi di Trieste.

Gli esperti hanno provveduto al sopralluogo e all'individuazione della documentazione presente nell’archivio, quindi alla riorganizzazione dei cartolari per argomento e cronologia, ma ha anche provveduto allo scarto ed all'inventario ed etichettatura del materiale raccolto.

Un servizio che, come detto, deve essere svolto da specialisti con alta formazione e conoscenza delle realtà archivistiche, che siano in grado di stilare i relativi strumenti di corredo necessari alla consultazione al fine di ottenere un archivio ordinato e funzionale sia all’attività quotidiana degli uffici, sia a finalità di natura storica.

Dopo lo stop, anche in questo caso dovuto all'emergenza sanitaria, ci si è rimessi in moto attraverso un'esame dettagliato degli elementi presenti, ma anche con un doveroso scarto di quei documenti che non hanno interesse storico o scientifico e che sono stati smaltiti a cura della Croce rossa italiana.

Oggi come oggi l’archivio comunale di Ronchi dei Legionari è costituito dalla documentazione presente negli uffici e da quella conservata nell’archivio di deposito dell’edificio municipale, il tutto quantificabile in 6mila unità archivistiche (faldoni e registri) pari a circa 600 metri lineari, cronologicamente compreso dall’inizio del 1900 ad oggi.

Ma anche l'ufficio tecnico richiede un lavoro più articolato dovuto all’attuale disposizione della documentazione, già oggetto di analisi nel corso del 2008, quando era stato compilato un elenco di consistenza dei faldoni presenti negli armadi, pari allora a 1.089 pezzi, corrispondenti a circa 110 metri lineari e che oggi è aumentata.

I primi atti dell'archivio comunale risalgono al 1918. Anche se la cittadina era già Comune autonomo nel 1850, nessuna testimonianza documentaria di quegli anni è rimasta conservata e ciò a causa dell'incendio che devastò l'archivio durante la prima guerra mondiale.