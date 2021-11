Ronchi, nuovi marciapiedi in viale Garibaldi

Si punta al rifacimento di tutti i marciapiedi dello storico viale Garibaldi, a Ronchi dei Legionari. Proprio nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla Artes, studio tecnico associato di Gradisca d'Isonzo. Costo dell'opera oltre 200mila euro.

La Municipalità ronchese ha tenuto conto del fatto che, da parte della Regione, è stata attivata la procedura per i contributi in conto capitale, da destinare ai Comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti, per favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un’ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica.

Ed ecco che, progetto alla mano, oggi sarà richiesto uno specifico contributo. Il progetto contiene la relazione tecnico illustrativa, il calcolo sommario della spesa, la relazione illustrativa, l'inquadramento generale dell'opera ed i particolari costruttivi. Il rifacimento dei marciapiedi segue i lavori svolti lo scorso anno grazie all'accordo con la Bergum e che ha operato per una lunghezza di 270 metri tra via Brigata Modena e via Marconi.

Ora, come detto, si vuole arrivare a uno step successivo. I viali sono una risorsa. Sono li dalla fine del 1.800, disegnati lungo un asse che dal centro della città porta sino ai piedi del Carso.