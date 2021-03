Ronchi, nuovo contenitore per la raccolta degli olii alimentari

Dopo piazzale 8 Marzo anche via Marconi. Isa Ambiente, a Ronchi dei Legionari, inaugura il secondo contenitore per la raccolta degli olii alimentari. Un motivo in più per spingere ancora di più la raccolta differenziata in una cittadina dove essa, ricordiamolo, ha sfiorato, nel 2020, il 78%.

“La raccolta degli olii alimentari esausti – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet ringraziando Isa Ambiente per le sempre nuove proposte - va a inserirsi nel contesto della raccolta differenziata avviata in città che ha dato e continua a dare buoni risultati in termini di recupero delle materie prime con importanti ricadute positive per l’ambiente. Siamo orgogliosi di dire che abbiamo raggiunto il 77,72% di differenziata, dato che ci colloca tra i Comuni virtuosi. Conferendo l’olio alimentare nel centro di raccolta, con cui la materia prima diviene da rifiuto una vera risorsa, raggiungeremo risultati ancora migliori e dimostreremo maggior attenzione all'ambiente”.

L'olio può essere conferito nei due contenitori di colore giallo anche ad un un piccolo raccoglitore dell'olio usato da circa 2 litri di capienza, da tenere sotto il lavello e che viene distribuito proprio da Isa Ambiente. Ogni anno in famiglia di producono circa 2 litri a testa di olio alimentare usato, che viene spesso versato nei lavandini o nel wc, con il rischio di provocare l’intasamento degli scarichi e l’inquinamento delle acque, determinando un grave danno all’ambiente o aumentando i costi di depurazione che incidono sulla collettività. La raccolta degli oli esausti è purtroppo ancora poco conosciuta dalla maggior parte delle persone, che preferiscono gettarli nel lavandino di casa o negli scarichi, senza sapere perché è davvero sconsigliato farlo. Da gennaio a dicembre 2020 a Ronchi dei Legionari sono stati raccolti 6milioni 119.827 chilogrammi di rifiuto, di cui 4milioni 664.138 di rifiuti differenziati e 1milione 337.253 di indifferenziati.