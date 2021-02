Ronchi, nuovo regolamento per le antenne

Un nuovo regolamento per l’installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile. Molto più stringente, preciso e che punta a ridurre al minimo non solo l'aspetto visivo, ma anche e sopratutto quello legato alla salute.

E' quello approvato dall'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari che, già nel 2011, si era dotata di un proprio piano, ovviamente ispirato da normativa precedentemente in vigore. Sono attualmente 11 gli impianti, alcuni dei quali con antenne plurime, presenti sul territorio cittadino. Ce ne potranno essere di nuovi, ma, preferibilmente, in aree pubbliche e, quindi, capillarmente controllati, mentre non potranno essere installati accanto a scuole, servizi sanitari, palestre e in zona ad alta densità abitativa.

Dopo una fase consultativa, l’incarico per la progettazione del regolamento è stato affidato all’architetto Velcich, in collaborazione con l’ingegner Midrio e l'architetto Saccon. Molti sono stati i soggetti chiamati ad esprimere un parere sulla bozza di regolamento, lavori pubblici, ambiente, patrimonio, mentre sono stati richiesti pareri all’Agenzia regionale per l’ambiente ed all’Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina.

Il servizio urbanistica ha quindi presentato alla giunta comunale una proposta di avvio di una fase di consultazione con i portatori di interesse, ha convocato e udito la commissione competente e, successivamente, gli altri componenti del consiglio comunale.

“Un piano – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – frutto di un grande lavoro coordinato dallo staff diretto dalla geometra Claudia Altran, che ringrazio per la competenza e la professionalità. Individua la localizzazione di aree prefererenziali e controindicate, delle quali si dovrà tenere conto per le prossime installazioni. Un lavoro che, va sottolineato, punta proprio a minimizzare ogni tipo di impatto sulle persone”.

Le attuali stazioni radio base trovano posto all'aeroporto regionale, in piazzale Atleti Azzurri d'Italia, in via Dante Alighieri, in via dei Granatieri e lungo via delle Gambarare, nel rione di Selz. Le forme di pubblicità riservate al regolamento hanno previsto la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, l’inserimento sul sito web istituzionale del Comune di Ronchi dei Legionari, oltre che la pubblicazione sull’albo comunale.