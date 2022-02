Ronchi, nuovo sistema di aerazione all'Armando Filiput

Le direttive degli esperti sono chiare. Diminuire la concentrazione del virus attraverso la ventilazione meccanica, fino a tre volte più efficace dell’aerazione naturale, che non risulta in grado di provvedere ai corretti valori di ricambio d’aria esterna per la limitazione del rischio di contagio.

L'istituto Spallanzani di Roma chiede un “Piano Marshall” e l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, prima in tutto il Friuli Venezia Giulia, affida alla Chiurlo Tec di Campoformido lavori, per un quadro economico di quasi 150mila euro, di adeguamento degli impianti del palasport Armando Filiput alle necessità derivanti dalle emergenze epidemiologiche da Covid-19.

L’attuale sistema impianto termico, cosi come quello di ventilazione e climatizzazione, risulta obsoleto e presenta anomalie funzionali. Il principio di funzionamento, poi, non rispetta quanto indicato nelle indicazioni sugli impianti in strutture comunitarie non sanitarie in relazione alla diffusione del virus. Tutto il sistema presenta delle problematiche funzionali, mentre il palasport, oggi, risulta priva di ispezioni e punti di sanificazione.

“Anche tenendo conto delle indicazioni – ha sottolineato il sindaco, Livio Vecchiet – abbiamo ravvisato la necessita di intervenire in maniera urgente con l’adeguamento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento,climatizzazione, trattamento dell’aria, impianti meccanici di distribuzione fluidi e impianto solare termico alle necessità derivanti dalle emergenze epidemiologiche. Tutto ciò al fine di garantire la qualità dell’aria indoor e microclima e di non permettere la trasmissione di infezioni negli ambienti chiusi”.

L’adeguamento alle condizioni contingenti, durante la cosiddetta fase due dell’emergenza che è stata preceduta da un lungo periodo di lockdown, comporta che non si possa prescindere da una “nuova percezione sociale degli ambienti indoor” che deve trovare una appropriata risposta nelle misure di contenimento del rischio di trasmissione del virus con idonee procedure di prevenzione e protezione.