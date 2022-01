Ronchi, nuovo volto per via Roma

"Gli operai comunali del servizio aree verdi hanno fatto davvero un grande lavoro. Dopo anni di totale incuria, ora che la zona è diventata di proprietà dell'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, hanno perfettamente ripulito l'area sulla quale, nei prossimi mesi, sorgerà un nuovo parcheggio", commentano dal Comune.

Siamo in via Roma, a fianco del parco Excelsior, e gli operai, nel corso di un'intera mattinata, hanno tolto di mezzo arbusti e rovi, hanno tagliato l'erba altissima e rinsecchita e hanno predisposto tutto per la prossima gara d'appalto che dovrà aggiudicare i lavori. Un'area, quella che si trova alle spalle di un piccolo parcheggio già esistente, un tempo adibita a vigna, che, poi, era stata abbandonata a se stessa.

Poi, nei mesi scorsi, la svolta. Quella che, come detto, permetterà la realizzazione di un nuovo e indispensabile parcheggio. L'intervento svolto dagli operai comunali ha permesso di scoprire meglio l'area nella quale sorgerà la struttura.

Il parcheggio di via Roma, spesa prevista 310mila euro per 30 posti macchina, sorgerà alle spalle dell'edificio che è stato realizzato dove, un tempo, si trovava il cinema Excelsior. Si è arrivati a questa fase dopo un fatto ben specifico. Quella relativo alla donazione di un terreno di 1.500 metri quadrati da parte di Livio Calligaris, in qualità di socio accomandatario della ditta Clap. Il tutto per 30 posti auto, illuminazione pubblica, recinzioni, spazi verdi, siepi ed un collegamento pedonale verso piazza Oberdan.

"L’obiettivo principale del progetto – spiega il sindaco, Livio Vecchiet - è quello della riqualificazione urbanistica ed architettonica dell’intera area, individuando e separando gli spazi di carattere pedonale da quelli destinati alla sosta e manovra dei veicoli, consentendo in tal modo anche la continuità con l’adiacente parco Excelsior. Ma importantissimo sarà anche il passaggio pedonale che porterà a piazza Oberdan”.