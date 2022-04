Ronchi, ok al cantiere per i marciapiedi di viale Garibaldi

Il contributo richiesto è arrivato. E l'intervento potrebbe partire nel corso dell'estate. A seguito della buona notizia, l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha deciso di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di viale Garibaldi, nel tratto compreso dall'intersezione di via del Capitello a Santo Stefano.

In queste settimane il servizio lavori, guidato dall'ingegner Marco Portelli, sta redigendo le relative fasi progettuali. Nel tratto di marciapiedi interessati dall’intervento insistono sette essenze arboree di cui è necessario valutarne lo stato di salute e le funzioni vitali al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti.

Proprio per questo motivo è stato affidato alla Superalberi di Tarcento l’incarico professionale di valutazioni VTA (Visual Tree Assessment) delle tre alberature. Il rifacimento dei marciapiedi segue i lavori svolti lo scorso anno grazie all'accordo con la Bergum e che ha operato per una lunghezza di 270 metri tra via Brigata Modena e via Marconi. Ora, come detto, si vuole arrivare a uno step successivo. I viali sono una risorsa. Sono li dalla fine del 1.800, disegnati lungo un asse che dal centro della città porta sino ai piedi del Carso.