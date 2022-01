Ronchi, partiti i lavori alla Leonardo Da Vinci

Avviati a Ronchi dei Legionari, i lavori di costruzione del primo lotto della nuova scuola media dedicata a Leonardo Da Vinci. L'ala nord dell'edificio, raso al suolo durante le festività natalizie, tornerà a rivivere, mentre, subito dopo la conclusione di questa prima parte dei lavori, scatterà la demolizione e la successiva ricostruzione dell'ala ovest e del corpo centrale.

Con una spesa complessiva di oltre 6 milioni di euro, entro il 2023 Ronchi dei Legionari avrà la sua nuova scuola media. Un edificio con 12 aule normali, 7 per le attività speciali, 2 per le lezioni di sostegno, un'aula di musica, 2 biblioteche diffuse e un auditorium capace di contenere 200 persone e che potrà essere utilizzato da tutta la comunità.

E, ancora, spazi per la dirigenza, gli uffici e gli insegnanti. Potrà ospitare 300 alunni. Era il 28 novembre 1965. Sindaco, allora, era il socialista Tullio Trevisan. Fu proprio allora che venne inaugurato l'edificio scolastico, prima destinato alla scuola dell'avviamento e, poi, con la riforma, alla scuola media dedicata a Leonardo Da Vinci.

Sono trascorsi 54 anni da allora e la scuola, nonostante la manutenzione straordinaria ed ordinaria messa in cantiere in questi anni, mostrava e mostra, per la parte ancora in piedi, tutti i segni del tempo. Alcuni dei quali non proprio all'acqua di rose.

“Ecco perchè – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – abbiamo deciso di intervenire in modo drastico. Non era possibile attuare interventi tappabuchi e nemmeno attuare un qualsivoglia programma di manutenzione straordinaria. Dati tecnici ed analisi alla mano era meglio demolire e ricostruire la scuola ex novo. Già nel 2019, ricordo, una relazione dell’ingegner Arturo Busetto aveva portato alla conclusione qualitativa che l’edificio analizzato risulta molto vulnerabile dal punto di vista sismico”.