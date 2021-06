Ronchi, partiti i lavori in piazza Oberdan

Consegnato, a Ronchi dei Legionari, il cantiere di piazza Oberdan. E, da ieri, finalmente, il via libera ai lavori. Ruspe, operai e tecnici sono al lavoro, con quale disagio alla circolazione e alle attività commerciali della zona. Marciapiedi off limits e viabilità sconvolta. Con la speranza, poi, che questi importanti lavori non si prolunghino nel tempo e non siano contrassegnati, come spesso avviene nelle opere pubbliche, da tempi morti o da passi falsi.

L'obiettivo è importante: la riqualificazione della piazza e di largo Petrarca. L'appalto è stato affidato alla ditta Mari & Mazzaroli Spa di Trieste, vincitrice con un ribasso del 12,98% su altre 4 imprese del settore. Costo dell'opera 350mila euro. Un progetto, come ha detto tante volte il sindaco, Livio Vecchiet, che punta a dare un volto diverso, più vivibile e meno sciatto a questo angolo della cittadina.

Un nucleo che trova origine già nel 1600. Uno spazio nel cuore della città che, negli anni, si è sviluppato, anche in modo disordinato a dire il vero, fino a divenire il centro nevralgico del commercio e della socialità di Ronchi.

Piazza Oberdan è stata “la piazza”, almeno fino agli anni Settanta quando è stato messo a punto quel progetto di semaforizzazione e l’avvio della dolorosa costruzione del “colosseo” che l’ha snaturalizzata. Poi la crisi, la chiusura di negozi storici, come quello di abbigliamento “Utili” o “Agostini”, l’abbandono di alcune dimore e l’avvio, senza fortuna, di alcuni progetti di riordino edilizio, hanno fatto la loro parte.

Il più antico palazzotto veneto esistente in città è sicuramente quello che si trova nella centralissima piazza Guglielmo Oberdan, di proprietà della famiglia Fabris. I piani superiori sono da sempre abitazione, anche se oggi non vi risiede nessuno, mentre al pianterreno, con la chiusura dell'antico portale di facciata, realizzata negli anni Cinquanta, sono stati ricavati dei negozi che via via, nel corso degli anni, hanno mutato la loro destinazione.

Fu il conte Antonio Giraldi, alla fine del 1600, a far costruire questo palazzotto in una porzione di terreno che si trovava alla confluenza di antiche strade, quella che portava alla chiesetta di San Silvestro e quella che conduceva ai guadi del fiume Isonzo a Cassegliano e a Fogliano. Un disegno eseguito dal pubblico perito Antonio Cosolo ci permette di constatare che la casa era quella di oggi già il 3 luglio del 1705.

E fu essa a dare origine alla piazza del “Cau de Sora” ronchese. Qui dimorò la contessa Caterina Maria Girardi, bisnonna di Caterina Percoto. E a Ronchi dei Legionari la scrittrice e poetessa friulana veniva spesso a trascorrere le vacanze estive.

Sarà realizzato un breve filare alberato con la messa a dimora di piante che, assieme a quelle presenti nel giardino antistante, creeranno un piccolo viale alberato. Il rialzamento dell'aiuola verde permetterà di schermare l'ambito pedonale. Previste due zone di carico e scarico per le attività commerciali, verranno mantenuti quelli di fronte al giardino della piazza, mentre altri due saranno realizzati in direzione di largo Petrarca.