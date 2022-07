Ronchi, Polizia locale sempre più impegnata sul territorio

Sempre più presente sul territorio, sempre più impegnata in tantissime attività e situazioni. E' la Polizia locale di Ronchi dei Legionari che, nei giorni scorsi, ha presentato i dati dell'attività svolta nel primo semestre del 2022.

Numeri dai quali emerge un impegno attento e professionale non solo sul fronte del rispetto del codice della strada, ma anche su quello della prevenzione e repressione dei reati ambientali. Tra gennaio e giugno, come hanno illustrato la comandante, commissario Paola Trinco, il sindaco Mauro Benvenuto sono stati elevati 754 verbali per il mancato rispetto delle normative stradali. Erano stati oltre 1.200 nel corso di tutto il 2021.

A ciò, poi, vanno aggiunte 13 rimozioni di veicoli, due fermi e tre sequestri amministrativi, derivanti, ad esempio, da mancanza della copertura assicurativa. Si segnalano, poi, 25 tra violazioni per limite di velocità e la mancata revisione periodica, mentre sono stati rilevati 17 incidenti stradali, di cui quattro con feriti.

Sono state ben 140 le attività riguardanti l'ambiente o i cantieri pubblici, oltre un terzo a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini. Sono stati elevati 17 verbali per il mancato rispetto dei regolamenti, è stata emessa un'ordinanza di ingiunzione per violazioni amministrative e sei, ancora, i verbali che riguardano il mancato rispetto delle normative anti-Covid.

La Polizia locale ronchese ha svolto 52 atti di carattere economico e finanziario, ha emesso 37 notizie di reato e 64 ordinanze riguardanti la viabilità. Si è occupata di 70 cessioni di fabbricato, 101 sono state le notifiche di ospitalità, ha rilasciato 30 autorizzazioni per insegne pubblicitarie e 38 per i parcheggi riservati agli invalidi. Ed è stata presente a 30 manifestazioni pubbliche, garantendo la viabilità e l'ordine.

L'attività di videosorveglianza ha impiegato il personale nell'esame di 20 registrazioni per indagini proprie e di altre forze di Polizia.

“Una mole di lavoro davvero importante – ha detto il sindaco, Mauro Benvenuto – svolta con grande professionalità e spirito di servizio e che viene garantita anche attraverso la partecipazione a molti corsi di formazione. E' nostro compito quello di sostenere la nostra Polizia locale, fornire tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività e, speriamo, anche potendo dare alla stessa nuovi agenti e, quindi, maggiori risorse umane”.