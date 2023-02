Ronchi, porte aperte al nido L’Aquilone

Ronchi dei Legionari si prende per tempo. E ha già fissato in calendario le date in cui, al nido per l’infanzia “L’Aquilone”, si svolgerà l’iniziativa “porte aperte”, finalizzata alla conoscenza della struttura ed alle sue tante opportunità.

Le date sono quelle di sabato 15 aprile, dalle 10 alle 11.30 e di mercoledì 19 aprile, dalle 16.30 alle 18. Per prenotare la visita al nido e conoscere l'organizzazione educativa del servizio, sarà possibile contattare direttamente le educatrici all'indirizzo: asilo.nido@comuneronchi.it. Il nido d’infanzia comunale ”L’Aquilone” è nato nel 1979 per la precisa volontà dell'amministrazione comunale di allora di dare una risposta precisa e puntuale alle esigenze delle madri lavoratrici, fornendo un servizio mirato all'educazione e crescita del bambino, improntato sulla professionalità degli operatori. Verso la fine degli '80, grazie anche alle mutate condizioni socio-economiche del territorio, arrivano i bimbi e pure le liste d'attesa. Nel 1995, al nido viene dato il nome di L'Aquilone.

Nel 1997 i bambini iscritti salgono a 33 e nel 1999 il nido viene ulteriormente ristrutturato e migliorato. Lavori sono stati svolti anche negli anni passati. Sono presenti 7 educatrici, oltre al personale d’appoggio. “L’attenzione che l’amministrazione ha sempre rivolto a questo servizio – sono le parole del sindaco, Mauro Benvenuto - ne ha garantito il perfetto funzionamento e ne ha permesso una continua evoluzione: un luogo adeguato alle esigenze di gioco e socializzazione di bambini piccoli, dove anche gli stessi genitori hanno la possibilità di confrontarsi con altri adulti e professioniste della prima infanzia.

Un servizio di grande professionalità che ci teniamo stretti e per questo voglio ringraziare, oltre al personale dell’ufficio istruzione, quello educativo per l’ottimo lavoro che da sempre svolge con attenzione, professionalità e con una dose di passione da sempre invidiabile”. la struttura è stata oggetto di interventi di miglioramento ed adeguamento e ora si presenta in una veste nuova pronta per accogliere i nuovi utenti. Una realtà sempre da tutto esaurito. Tanto che l'amministrazione comunale, proprio per venire incontro alle tante richieste, da qualche tempo a questa parte ha stretto un accordo con due strutture private.