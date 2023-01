Ronchi presenta l'offerta scolastica

Ieri l’ultimo appuntamento con l’Open Day, ovvero la presentazione dell’offerta formativa che, nel particolare, si è concentrato sulla scuola secondaria di primo grado.

Un’offerta che, però, riguarda tutte le altre scuole che fanno parte dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Ronchi dei Legionari.

Sei edifici, tra infanzia, primarie e secondaria, quasi 800 alunni e un corpo insegnante costituito quasi esclusivamente da personale di ruolo molto preparato, disponibile e motivato che, proprio perché stabile, garantisce la continuità didattica.

Per quel che riguarda la scuola dell’infanzia, composta dai plessi di via del Capitello, di via dei Campi e dalla sede staccata di via Fratelli Cervi, vengono attivati, già da ottobre, dei laboratori musicali e teatrali in collaborazione con esperti esterni. Da febbraio, poi, verranno proposti laboratori di motricità e di lingua inglese.

Da sempre,gli alunni delle primarie di via del Capitello, via dei Campi e via D’Annunzio, possono fruire di un ampliamento del tempo scuola e ciò grazie a un finanziamento dedicato da parte dell’amministrazione comunale, ben 55mila euro. Un tempo potenziato, con servizio mensa che consiste in trenta ore ministeriali di tempo scuola, a cui si aggiungono 6 ore di laboratori in lingua inglese per un totale di 36 ore settimanali.

Negli ultimi tre anni scolastici, su richiesta delle famiglie, il tempo potenziato è stato esteso alla Brumati. Per gli studenti che non accedono al tempo potenziato sono comunque previsti dei laboratori pomeridiani di approfondimento, sempre dedicati alla lingua inglese.

Dal prossimo mese, poi, verranno proposte ulteriori attività pomeridiane che coinvolgono anche il sabato mattina, quali il progetto “Scienza dei ragazzi”, progetto storico di ampliamento dell’offerta formativa che promuove percorsi laboratoriali adatti all’età dei giovani scienziati ed il progetto teatro, che si propone di presentare uno spettacolo teatrale ideato e messo in scena dagli alunni che viene proposto in occasione delle rassegne teatrali del territorio. Già da un anno, in via del Capitello, è stato introdotto, in orario curricolare, il progetto “Banda a scuola”, in collaborazione con gli esperti della società filarmonica Giuseppe Verdi.

“Nella scuola primaria – ricorda la dirigente, Franca Soranzio - è costante la collaborazione con le associazioni del territorio per promuovere la pratica sportiva, anche con finalità orientativa. Durante le ore dedicate all’educazione motoria partecipano esperti delle discipline che si alternano con cadenza settimanale o mensile per motivare nei bambini l’avviamento alla pratica sportiva”.

Importante sarà anche il prossimo trasferimento della scuola secondaria di primo grado nel nuovo edificio dotato di impiantistica all’avanguardia. In particolare, grazie al piano operativo “Digital Board” finanziato da fondi comunitari, ogni aula verrà dotata di maxi schermo touch interattivo. La scuola, ancora, si sta dotando di attrezzature per la didattica innovativa nel campo scientifico, grazie al finanziamento “Steam” che ha consentito di acquisire dotazioni per una didattica innovativa in modalità laboratoriale.

“Con il finanziamento 4.0 finanziato dal Pnnr – continua - la scuola intende dotarsi ulteriormente di laboratori mobili per promuovere l’innovazione didattica e la didattica digitale”. Da sempre, infine, l’istituto promuove l’acquisizione delle lingue, offrendo per gli studenti delle classi terze dei laboratori pomeridiani di approfondimento al fine di conseguire le certificazioni linguistiche.

“Come municipalità – afferma il sindaco, Mauro Benvenuto - abbiamo continuato a credere nell’importanza di questa attività formativa, quella di un istituto che si pone all’avanguardia nel territorio regionale e di cui andiamo fieri”.