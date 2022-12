Ronchi promuove gli acquisti nei negozi di vicinato

“Ama la tua città, sostieni il suo commercio”, la campagna promozionale lanciata dall’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari per invogliare i ronchesi a fare i propri acquisti nei negozi di vicinato, ha percorso una tappa importante.

Quella che ha portato il sindaco, Mauro Benvenuto e l’assessore, Gianpaolo Martinelli, da “Fiori Cudin”, attività storica e che si trova lungo via D’Annunzio. Tre generazioni di fioristi che, oggi rappresentati da Lucia Cudin, la titolare, operano dall’ormai lontano 1951. Anni e anni di attività intensa, professionale che sono stati riconosciuti dai due amministratori, i quali, poi, hanno consegnato due attestati anche a Enrico Daniotti del “Caffè Trieste” e a Renzo Sgubin del “Nuovo Bar Sport” che, in questi giorni, ha riaperto con una nuova gestione.

“Da parecchi anni, il modo di fare la spesa e di fare acquisti nella maggior parte di tutti noi è cambiato radicalmente. La motivazione più semplice – sono le parole dell’assessore Martinelli - è legata alla realizzazione ed alla diffusione dei centri commerciali, assieme alla grande distribuzione, che hanno voluto presentarsi come una valida ed economica alternativa ai tradizionali negozi di quartiere. Parimenti, però, un altro aspetto molto importante si è determinato con la chiusura progressiva dei negozi di vicinato, alimentari in primis, che hanno visto lo spostamento e la perdita dei clienti. Se, a questo, aggiungiamo l’arrivo della pandemia, abbiamo assistito all’esplosione dello shopping online che, di fatto, ha penalizzato ulteriormente il commercio locale. A tale proposito l’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, a partire dal mese di dicembre, si è posta come obiettivo di rilanciare e supportare le attività commerciali della città, attraverso uno slogan semplice e diretto a tutti i cittadini da diffondere capillarmente in tutti i negozi: “Ama la tua città sostieni il tuo commercio … per i regali di Natale scegli i negozi di vicinato”.

"Ci sono numerosi vantaggi che si generano negli acquisti dei negozi di prossimità tra cui la convenienza, visto possiamo trovare prezzi convenienti e non sono così alti come magari immaginavamo, gli imballaggi spesso sono ridotti rispetto ai supermercati e anche la possibilità di una passeggiata per la spesa. Essa favorisce un benessere fisico inaspettato, nonché un contributo per promuovere una mobilità semplice e sostenibile”.