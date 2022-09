Ronchi, quasi ultimate altre due opere pubbliche

Ultime finiture e altre due opere pubbliche che il sindaco di Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto, ha ereditato dalla precedente amministrazione comunale, quella retta da Livio Vecchiet, potranno dirsi concluse e, quindi, perfettamente operative.

Si tratta del nuovo parcheggio di viale Garibaldi, nel rione di Vermegliano, e dei nuovi marciapiedi realizzati lungo via Duca d'Aosta, nel tratto tra via Mazzini e via Berini. Per entrambe ormai ci siamo.

All'appello mancano piccoli accorgimenti, rifiniture e i necessari collaudi, ma il risultato, ormai, è davanti agli occhi di tutti. Due opere pubbliche importanti, a partire proprio dal parcheggio che si trova a pochi passi da piazza Santo Stefano. Dove, un tempo, c'era un campo incolto e una vecchia cabina elettrica dismessa.

Con una spesa di poco superiore di 191mila euro, il progetto ha previsto 18 posti macchina, tra cui uno riservato alle persone disabili, illuminato da tre lampioni con luce a led, come lo sono tutti nella cittadina, ha la predisposizione per la futura installazione di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche ed è anche “equipaggiato” da 9 essenze arboree. E' stata prevista anche la realizzazione di un passaggio pedonale su viale Garibaldi.

L'appalto di via Duca D'Aosta ha un valore di 130mila euro e i lavori hanno preso il via a maggio. I nuovi marciapiedi sono realizzati in calcestruzzo con spolvero al quarzo superficiale e presenteranno ricorrenze in pietra serena a formare dei rettangoli a perimetrazione delle aiuole degli alberi. Si è anche provveduto all'eliminazione dei due pali in cemento presenti ed alla realizzazione della nuova illuminazione pubblica con nuovi pali e corpi illuminanti al led. Sempre sul fronte della viabilità, a Ronchi dei Legionari, al via due nuovi cantieri.

Sono stati affidati alla ditta Merluzzi di Tarcento i lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo viale Garibaldi, nel tratto tra via del Capitello e piazza Santo Stefano. Un'opera da 70mila euro che ha ricevuto un apposito finanziamento ministeriale. Si procederà con la demolizione dell’esistente e la realizzazione di un percorso fruibile da tutti per tutta la sua lunghezza, mantenendo sempre una sezione minima di 1.5 metri.

Saranno ampliate le zone verdi, creando aiuole attorno gli ippocastani esistenti, sostituendo gli esemplari instabili e pericolosi per l’incolumità dei passanti ed inserendo nuove essenze con dimensione urbana, in prossimità della nuova area verde. Con un ribasso del 7,864% è stato aggiudicato all'impresa Coletto di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, l'appalto per la prossima realizzazione del nuovo parcheggio di via Roma. Spesa prevista attorno ai 300mila euro e tempo di esecuzione almeno sei mesi. Il parcheggio di via Roma, dotato di 35 posti macchina ai quali ne vanno aggiunti 2 per le persone diversamente abili, sorgerà alle spalle dell'edificio che è stato realizzato dove, un tempo, si trovava il cinema Excelsior.