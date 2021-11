Ronchi, riattivati i semafori in piazza Oberdan

Sono di nuovo operativi i semafori in piazza Oberdan a Ronchi dei Legionari, da mesi, ormai, interessata da lavori di riqualificazione urbanistica. L’impianto semaforico, infatti, è stato riattivato con il medesimo funzionamento e piano semaforico precedente e con l'assistenza ancora una volta puntuale della Polizia locale.

Per evitare problematiche sono state disattivate le sonde a terra non operanti, come nel caso di via Roma), mentre è stato ridotto il tempo del verde pedonale di 2 secondi e del giallo pedonale di altri 2 secondi. Intanto, come detto, i lavori proseguono anche su via Roma dove vengono realizzati i marciapiedi lungo l'ultimo tratto che ne era sprovvisto.

Sono stati ripristinati gli scavi dopo la posa in opera delle nuove condutture idriche, mentre si sta disegnando la nuova viabilità della piazza. All'incrocio tra via Roma e la piazza verrà realizzata un'intersezione a T e, ai lati, due piccole piazzette, tutta l'area sarà rialzata e costruita con uno speciale asfalto stampato, mentre due grandi aiuole potranno restituire una vera identità alla piazza che, va detto, sarà collegata con nuovo passaggio pedonale che si svilupperà sino alla zona della fontana.

Sono previste due zone di carico e scarico per le attività commerciali, verranno mantenuti quelli di fronte al giardino della piazza, mentre altri due saranno realizzati in direzione di largo Petrarca. Dinnanzi a palazzo Girardi la pavimentazione in calcestruzzo architettonico sarà tagliata in due da un passaggio di lastre in porfido.