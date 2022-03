Ronchi ricorda don Renzo Boscarol

Era domenica 7 marzo del 2021 quando il parroco di San Lorenzo, don Renzo Boscarol moriva, all'età di 76 anni, dopo aver contratto il Covid.

Lunedì 7 marzo, le comunità parrocchiali di Ronchi dei Legionari faranno memoria riconoscente del compianto parroco di San Lorenzo e Santo Stefano. Ad un anno dalla salita al cielo del sacerdote e giornalista, verrà celebrata una santa messa solenne nella chiesa arcipretale di San Lorenzo, alle 18.30.

Sarà presieduta da don Giovanni Sponton, parroco di Sagrado. In preparazione all'anniversario della dipartita di don Boscarol, domenica 6 marzo, sempre a San Lorenzo, con inizio alle 17, si terrà un concerto spirituale in suo onore, curato dall'arpista Ester Pavlic e dall'organista Ivan Bianchi con la collaborazione di don Lucio Comellato vicario parrocchiale di San Pier d' Isonzo.

E sempre lunedì, alle 10.30, al palazzo municipale, sarà presentato "Osanna", volume che contiene canti sacri e popolari trascritti durante la prima guerra mondiale e voluto proprio da don Renzo e dal sindaco, Livio Vecchiet. “All’alba del 7 marzo 2021, nella terza domenica di Quaresima – ricorda Salvatore Ferrara - don Lorenzo Boscarol ha lasciato questa terra.

Era stato ricoverato all'ospedale il 18 gennaio 2021. Il letto dell’ospedale Cattinara di Trieste è stato il suo deserto, nel quale ha vissuto il faticoso cammino per più di quaranta giorni a causa della malattia. È stata la prova più dura, fatta di alti e bassi, momenti di fiducia alternati ad altri di apprensione e paura. Nella sua comunità, a Ronchi dei Legionari, come nel resto della diocesi e della regione, nessuno ha mai smesso di sperare tentando di resistere allo spaesamento generale dettato dalla preoccupazione per il permanere della grave situazione in cui riversava il sacerdote”.

Erano stati così proclamati due giorni di lutto cittadino e il funerale venne celebrato il 13 marzo, mentre la nostra regione era in zona arancione. Don Renzo Boscarol era nato a Ronchi dei Legionari il 3 settembre del 1944. Boscarol era figlio di contadini, della stirpe dei “Rodareti” ed i suoi genitori erano stati profughi al campo di Wagna. Dopo avere frequentato il seminario diocesano, aveva ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 1° settembre del 1968 nella basilica di Aquileia dalle mani dell’arcivescovo, monsignor Pietro Cocolin. Il primo incarico pastorale lo svolse quale vicario cooperatore a Sant'Ignazio a Gorizia, occupandosi quale vice assistente diocesano anche del settore giovani di Azione Cattolica. Era parroco di San Lorenzo dai primi mesi del 2001, all'indomani della scomparsa di monsignor Mario Virgulin, scomparso nel novembre del 2000.