Ronchi ricorda i suoi ‘combattenti’, invocando la pace

Ronchi dei Legionari ha ricordato le medaglie al valore Ugo Polonio, morto sulle alture di Vermegliano il 21 ottobre 1915 durante la Prima Guerra Mondiale, Ottone Pecorari, scomparso nel 1936 in una terra lontana, in Africa, durante la guerra coloniale, e l’autiere Corrado Miniussi, insignito della medaglia di bronzo.

Una cerimonia impreziosita dal coro della società filarmonica Giuseppe Verdi e che, accanto al gonfalone cittadino, sul quale spicca la medaglia d'argento, ha visto presenti i labari di paracadutisti, alpini, Unuci, associazione nazionale Carabinieri, associazione Marinai d'Italia e Anpi. In mezzo a loro i figuranti dei Grigioverdi del Carso con le divise d'epoca.

“Oggi ci troviamo qui per ricordare. Ma – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet - anche per condannare quanto sta succedendo in Ucraina, l’occupazione, l’invasione da parte dell’esercito russo di uno Stato sovrano. Condanniamo i bombardamenti e le migliaia di morti innocenti. Ci schieriamo sempre contro la dittatura, contro la guerra e dobbiamo difendere sempre i valori della libertà e della democrazia, valori che sono universali. Esprimo a nome mio e dell’amministrazione comunale la nostra solidarietà verso il popolo ucraino”.

Da parte sua il parroco di San Lorenzo, don Ignazio Sudoso, ha messo in risalto l'utilizzo strumentale delle persone da parte dei potenti, ma ha voluto ricordare che altre guerre stanno insanguinando il pianeta, anche se poco o nulla si sa di loro. Monsignor Sudoso ha auspicato la pace e la distensione anche tra le mura di casa e nella cittadina. “La cerimonia di oggi – ha proseguito il primo cittadino - vuole anche ricordare, simbolicamente, i nostri connazionali caduti durante tutte le guerre, che hanno sacrificato il dono della vita e hanno contribuito a costruire la storia della nostra nazione. Uomini che, durante la Grande Guerra, hanno donato la loro vita senza neppure sapere perché da un giorno all’altro si trovarono, strappati dalle loro terre, dalle loro famiglie, in prima linea, qui sul nostro Carso”.