Ronchi rifà il look ai marciapiedi lungo viale Garibaldi

L'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari dà il via libera all'appalto per la ricostruzione dei marciapiedi lungo viale Garibaldi, nel tratto compreso tra via del Capitello e piazza Santo Stefano. Entro la fine del mese l'appalto sarà dato.

Si procederà con la demolizione dell’esistente e la realizzazione di un percorso fruibile da tutti per tutta la sua lunghezza, mantenendo sempre una sezione minima di 1.5 metri. La pavimentazione avrà caratteristiche antisdrucciolo richieste dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e sarà realizzata in due materiali, per creare dinamicità nel disegno architettonico dell’area e per mantenere una connessione con il precedente intervento, svolto partendo da via Marconi.

Saranno ampliate le zone verdi, creando aiuole attorno gli ippocastani esistenti, sostituendo gli esemplari instabili e pericolosi per l’incolumità dei passanti e inserendo nuove essenze con dimensione urbana, in prossimità della nuova area verde.

Con la costruzione del parcheggio in corso d’opera sul lato opposto della strada, non saranno più necessari gli stalli che oggi insistono sulla sede stradale. In questo modo saranno garantite le dimensioni minime delle due corsie. Tutte le aree a verde saranno delimitate da cordonate in calcestruzzo e saranno costituite da riporto di terra vegetale con semina a prato e messa a dimora di alberi a dimensione urbana, scelti per la manutenzione poco onerosa e per il ridotto lavorio degli apparati radicali. Un’opera che andrà a riqualificare e valorizzare completamente l’accesso a piazza Santo Stefano.