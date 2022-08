Ronchi riorganizza la gestione delle colonie feline

Un avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione per il servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria di gatti vaganti, rinunciati o ricoverati d’autorità, provenienti dal territorio e per la gestione delle colonie feline.

E' quello appena pubblicato dall'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari. Le associazioni interessate dovranno far pervenire la propria volontà entro le ore 12 di giovedì 18 agosto.

La consegna della domanda dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse stipula convenzione gestione colonie feline”.

Le stesse dovranno presentare un progetto ben definito attorno ad alcuni capisaldi sui quali si fonda la cura dei felini. progetto per lo svolgimento delle seguenti attività. Si tratta, in primis, della custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei gatti raccolti per motivi sanitari, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l’incolumità pubblica, nel territorio del Comune di Ronchi dei Legionari.

Ma si tratta anche della fornitura e garanzia per i gatti di adeguato ricovero, cura e pulizia, al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione. Nelle pieghe del progetto da presentare anche la cura, sterilizzazione, garanzia delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline censite sul territorio comunale. L'associazione dovrà garantire la collaborazione con il Comune di Ronchi dei Legionari per il censimento e per la tutela delle colonie feline site sul territorio. L'accordo sarà valido per un anno e prorogabile per altri tre, mentre l'amministrazione comunale ha destinato, quale contributo, una prima somma di 3mila euro annui.

Molte delle spese per la gestione delle colonie feline sono in capo proprio alla municipalità. Attualmente le colonie gestite direttamente dal Comune, attraverso il professionale e molto attento servizio problematiche ambientali, sono 53. Erano 11 nel 2016 , quando la municipalità ronchese ha iniziato ad occuparsene ed il numero dei felini, oggi come oggi, supera le 600 unità.