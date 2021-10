Ronchi, sale l'attesa per gli eventi di Natale

Dopo uno stop forzato, nel 2020, Ronchi Live-centro commerciale naturale ritorna con l'organizzazione del Giardino di Natale, ma anche con l'appassionante e atteso torneo del curling bisiac a Ronchi dei Legionari.

L'ottava edizione prenderà il via dal 27 novembre al 9 gennaio 2022 e si svilupperà per tutto questo tempo nella bella e storica location del giardino Excelsior in via Roma. Quindi, si torna alle origini, proprio quando, nel 2013, Ronchi, prima di tutto l'isontino, offrì a migliaia di persone la possibilità d'immergersi in un'atmosfera natalizia particolare, pattinare e appassionarsi al torneo con la “scova” e la “tomica”.

“Sarà un'edizione rispettosa di tutte le restrizioni imposte dal periodo ma, come sempre – ha detto il presidente di Ronchi Live, Vincenzo Borgia - piena di entusiasmo sia da parte degli organizzatori, desiderosi di ridare alla città la luce che merita nel periodo natalizio, sia da parte di tutte le persone legate al curling bisiac, oltre a tutti gli amici che da un decennio ormai seguono gli eventi organizzati da Ronchi Live”.

Per dare ancora più rilevanza al fenomeno del curling con le pentole sta nascendo una società sportiva, che vedrà la luce proprio nel periodo natalizio, denominata Curling Bisiac Asd. “Quindi si riparte. E lo facciamo – ha continuato Borgia - con tanta voglia di riportare serenità e far sentire alla bisiacaria che Ronchi Live è vicina a tutti e vi aspetta per un brulé da bere assieme sempre nel rispetto delle regole”.

Ancora una volta a fianco del sodalizio ci sarà l'amministrazione comunale che fornirà tutto il supporto necessario affinchè questo sia ancora una volta un appuntamento indimenticabile. “Sono felice che si riparta – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – e sono dalla parte di chi ha preso questa decisione, certamente non facile, per il bene della città. Una città che, grazie ai nostri commercianti ed artigiani, è e sarà ancora viva e vivace”.