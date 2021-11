Ronchi, si fermano le iniziative del 'Giardino di Natale'

Ronchi Live ha deciso: il Giardino di Natale e il torneo di curling bisiac, che avrebbero svolgersi dal 27 novembre al 9 gennaio, non si faranno.

“Il 27 novembre è dietro l’angolo", sono le parole del presidente, Vincenzo Borgia. "Avevamo già approntato tutto il necessario per offrire quel grande appuntamento che tutti noi stavamo aspettando. Giovedì avremmo dovuto montare le strutture e ci eravamo assegnati i compiti del 'chi fa cosa'. Ma abbiamo dovuto essere lucidi e pragmatici. Abbiamo messo sul vassoio i pro e i contro e tutti sanno quanto noi di Ronchi Live ci teniamo a fare le cose per bene e a creare uno spazio dove poterci rivedere e godere della compagnia di tutti".

"Se l’anno scorso la decisione è stata certamente sofferta ma scontata, quest’anno all’ultimo, ultimissimo, minuto abbiamo deciso di cancellare il nostro incontro annuale e il torneo che tutti stavamo aspettando con ansia”.

Borgia ricorda come sia stata una decisione molto difficile da prendere, ma, visto l’andamento dei contagi nella nostra regione, con la prospettiva di una nuova zona gialla già sulla bocca di tutti e la recrudescenza attuale del Covid in tutt’Italia, "siamo certi di non poter garantire il giusto distanziamento né tantomeno possiamo dare certezza che l’evento possa essere Covid free".

"Con tutto il cuore avremmo voluto dare luce e spensieratezza a questo Natale, ma con estremo dispiacere siamo quindi costretti a comunicare che anche per quest'anno dobbiamo rinunciare all'evento. Convinti di fare la cosa giusta per un senso civico e per la tutela della salute di tutti vi ringraziamo e ci auguriamo che la situazione si sblocchi presto in modo da permetterci di ritornare in pista”.

Una notizia davvero brutta che, però, nella cittadina, trova tutti concordi. “Ci dispiace moltissimo – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – perchè da sempre siamo al fianco degli organizzatori per questo grande evento. Ma comprendiamo le ragioni della scelta e non possiamo non evidenziare il grande senso di responsabilità di queste persone”.