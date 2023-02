Ronchi, successo per il Carnevale dei bambini

Una ripresa davvero alla grande. Dopo due anni di stop forzato, Ronchi dei Legionari ha accolto al meglio l'invito della Pro Loco che, ieri pomeriggio, ha promosso una nuova edizione del Carnevale dei bambini.

Un pomeriggio di festa, di giochi, di musica e di svago che, al parco Excelsior, ha visto protagoniste oltre un migliaio di piccole mascherine, di bambine e bambine e di tante famiglie.

La piena riuscita della festa è stata assicurata grazie alle animazioni proposte da Melissa che, come in altre occasioni, è riuscita a coinvolgere al meglio i giovanissimi protagonista di questa festa. Una sicurezza la sua presenza. Un incontro che, a Ronchi dei Legionari, ha radici profonde e che viene proposto ormai da almeno una quarantina d'anni. Ma che, come detto, per due stagioni ha dovuto fare i conti con la pandemia.

“Non possiamo che essere contenti e soddisfatti - ha detto la presidente, Maria Patrizia Pallaro - perchè vedere il parco Excelsior così gremito non può che farci felici. E' la ricompensa per un'organizzazione che viene vissuta con grande passione e che ci vede tutti protesi a dare sempre delle ulteriori occasioni di festa per la nostra città”.

Maschere di ogni tipo, dalle più ricercate a quelle più semplici. Magari solo un cenno di trucco sul viso. Ma tutto è servito per vivere al meglio anche questo Carnevale, una festa che, anche a Ronchi dei Legionari, viene sempre vissuta al meglio. Grazie ad una Pro Loco tenace e che sa fare squadra. A rappresentare l'amministrazione comunale, la consigliera Federica Bon. In programma anche una sfilata delle mascherine, con un dolce pensiero per tutti i partecipanti.

Senza vincitori e vinti, perché, come si dice in questi casi, l'importante è che i bambini e le famiglie si divertano, che stiano assieme, socializzano. E, perchè no, si riappropriano di uno spazio, quello del parco di via Roma, che, come in occasione del “Giardino di Natale”, ha dimostrato di piacere e di poter essere al centro dell'attenzione.

Un parco sul quale si dovrà ancora intervenire, attuando quelle migliorie che lo rendano ancor più elegante ed appetibile per le persone. Ieri è stato vestito a festa, anche con una tensostruttura realizzata nel caso il tempo non fosse stato clemente, accogliendo anche bancarelle di dolciumi, chioschi e molto altro ancora.

“La ripresa è stata come la volevamo – ha proseguito la presidente Pallaro – e stiliamo un bilancio che è tra i più positivi degli ultimi anni. Ora proseguiamo nella nostra azione e nella nostra programmazione futura”. La presidente pensa al rilancio, a nuove iniziative e, con forza, chiama a raccolta i soci per il rinnovo o per la prima adesione che possano dare linfa ad un'associazione che deve essere un punto di riferimento per la città.