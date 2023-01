Ronchi, successo per il Feston de Capodanno

Anche stavolta il 'Feston de Capodanno' a Ronchi dei Legionari ha fatto il pieno. Segno inequivocabile che il format scelto da Ronchi Live, con il pieno supporto dell'Amministrazione comunale, piace e, nella notte più lunga dell'anno, sia riuscito a catalizzare l'attenzione di migliaia di persone che, al Giardino di Natale, hanno deciso di aspettare la mezzanotte e, poi, fare le ore piccole, pattinando sulla più grande pista di ghiaccio al coperto dell'isontino, brindando alle gettonatissime casette di Natale allestite dalle associazioni sportive ronchesi e ballando con le musiche via via proposte da “Master Dee”.

Una formula, quella ronchese, senza troppi fronzoli o colpi di scena, che era già stata sperimentata anche negli anni passati e che, questa volta, ha tenuto nuovamente banco al parco Excelsior di via Roma, vestito a festa e illuminato in modo eccellente e molto attraente. Insomma un bellissimo Capodanno, molto sentito, al quale, tra gli altri ed a nome dell'amministrazione comunale, ha preso parte l'assessore ai lavori pubblici, Michela Lorenzon.

C'è stato chi ha ballato, chi ha cantato con gli amici e chi, come sempre, ha atteso il 2023 inforcando i pattini. Una nottata, quella creata come sempre da Ronchi Live, fatta a misura delle famiglie, dei ronchesi, in semplicità ma con tanta, tanta allegria. E in molti, come detto e come tutti si aspettavano, non si sono fatti sfuggire l’occasione di essere presenti per quella che è stata una notte indimenticabile e molto invitante.

E c’è chi ha deciso, come detto, di festeggiare l’arrivo del nuovo anno indossando i pattini e lasciandosi andare alle evoluzioni sulla pista di pattinaggio su ghiaccio che, proprio a Ronchi dei Legionari, sta avendo un enorme successo. Un festa sul ghiaccio e non che prosegue fino a domenica 8 gennaio e che, venerdì, alle 15, proporrà “Ocio a la pignata”, sfida al “curling bisiac” tra gli atleti ipovedenti dell'associazione sportiva “Sport for All” ed una selezione di atleti del curling che, per l'occasione, giocheranno bendati.