Ronchi, una messa per gli alpini 'andati avanti'

Ancora iniziative per il gruppo di Ronchi dei Legionari dell’Associazione nazionale alpini. Oggi, sabato, alle 18.30, nella chiesa di San Lorenzo le penne nere celebreranno una messa per i soci andavi avanti, ovvero in omaggio a coloro che non ci sono più.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stata messa a disposizione dell’associazione pordenonese Via di Natale, che ha costruito e gestisce una struttura per i malati e le loro famiglie al centro di riferimento oncologico di Aviano, la somma di 1.150 euro raccolta in occasione dell'ultima edizione della Lucciolata. E grazie alle penne nere, nonostante la pandemia, al nido d’infanzia L’Aquilone si è svolta nei giorni la consueta Castagnata, sospesa solamente lo scorso anno proprio a causa del Covid 19.

Con la solita grande disponibilità, un gruppo di alpini ronchesi ha portato un grande pentolone per cuocere le castagne al nido dove, in compagnia dei bambini suddivisi per bolle, le hanno cucinate. Molti bambini hanno così avuto l’opportunità di assaggiare e apprezzare questi frutti prelibati tipici del nostro territorio. L’unico rammarico è stato il non poter festeggiare assieme ai genitori.

La Castagnata era infatti un'occasione di conoscenza e condivisione tra famiglie e personale del nido, momento piacevole per scambiare chiacchere ed informazioni e costruire relazioni significative. Nel ringraziare ancora una volta gli alpini ronchesi il personale si dà appuntamento al prossimo anno con la speranza di un consistente alleggerimento della pandemia. “Al grazie delle operatrici aggiungo anche il mio – sono le parole dell'assessore all'istruzione, Mauro Benvenuto – un grazie sincero ad un'associazione che ì sempre molto vicina alla comunità e sulla quale si può sempre far conto. E' questo il bello di chi, come il gruppo guidato da Giorgio Grizonich, si mette a disposizione senza tante chiacchiere proprio per bene della cittadina e di tutti suoi protagonisti”.