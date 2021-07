Ronchi, via libera al maxi-cantiere delle scuole medie

Via libera a quella che è la più grande opera pubblica realizzata negli ultimi anni a Ronchi dei Legionari. Il suo valore è di 6 milioni di euro. Entro un paio d'anni, se tutto andrà nel verso giusto, la città avrà una nuova scuola media, sempre dedicata a Leonardo Da Vinci.

S'inizia con l'ala nord che, nei giorni scorsi, è stata recintata e, entro settembre, sarà completamente rasa al suolo per poi essere ricostruita. La parte interessata dal primo lotto, 2 milioni e 250mila euro, di cui 250mila con fondi propri del bilancio, è già stata liberata dagli arredi e, prima della demolizione, bisognerà togliere di mezzo porte e finestre. Solo allora la scuola sarà tagliata a pezzi e la zona resa completamente sgombra. L'appalto è stato affidato all'impresa Cella Costruzioni di Coseano, vincitrice con un ribasso del 9,1%.

Il secondo lotto, quello riguardante l'ala ovest e il corpo centrale, è già stato finanziato, per 3.958.429,60 euro e il progetto esecutivo già approvato. Un edificio con 12 aule normali, sette per le attività speciali, due per le lezioni di sostegno, un'aula di musica, due biblioteche diffuse e un auditorium capace di contenere 200 persone e che potrà essere utilizzato da tutta la comunità. E, ancora, spazi per la dirigenza, gli uffici e gli insegnanti. Potrà ospitare 300 alunni.

Era il 28 novembre 1965. Sindaco era il socialista Tullio Trevisan. Fu proprio allora che venne inaugurato l'edificio scolastico, prima destinato alla scuola dell'avviamento e, poi, con la riforma, alla scuola media. “L'edificio presentava numerose criticità, fatte risaltare anche dagli esperti – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – ed è per questo motivo che abbiamo deciso di abbattere il vecchio edificio e costruirne uno nuovo. Crediamo molto nella scuola e crediamo che spazi adeguati possano essere un toccasana per la didattica. Regione e Stato hanno creduto in questo progetto e siamo stati finanziati proprio com'era nelle nostre aspettative”.

Il primo lotto, va ricordato, si svilupperà per 270 giorni lavorativi. “Una scuola che tiene conto di tutte le normative attualmente in vigore, il cui progetto conserva a grandi linee la forma originale ed il numero di piani. Il progetto – ha detto ancora Vecchiet - è stato eseguito con l'obiettivo di realizzare un fabbricato a basso fabbisogno energetico, con l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili per una percentuale superiore al 50%”.

La nuova scuola sarà dotata di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in un serbatoio di raccolta per essere utilizzate a scopi irrigui e per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Sarà completamente antisismica, dotata di due scale esterne di emergenza e completamente a norma per quanto riguarda la prevenzione incendi.