Ronchi, via libera alla nuova scuola media Leonardo Da Vinci

Via libera, a Ronchi dei Legionari, alla gara d'appalto per la realizzazione del primo lotto della nuova scuola media Leonardo Da Vinci. L'avvio del cantiere, che si svilupperà per 270 giorni lavorativi, è previsto entro l'estate, per un costo complessivo di 2 milioni e 250mila euro, di cui 250mila con fondi propri del bilancio.

Per questo fondamentale intervento di edilizia scolastica, si è scelto la soluzione di procedere alla demolizione dell’attuale edificio, in due lotti, il primo la demolizione e ricostruzione dell'ala nord, il secondo la demolizione e ricostruzione ala ovest e del corpo centrale.

Complessivamente l'opera costerà quasi 6 milioni di euro. Il progetto è stato concepito per realizzare un fabbricato a basso consumo energetico, con utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia, di acqua calda e per il fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione. L’intervento di demolizione e ricostruzione sarà attuato sul sedime attuale, mantenendo per grandi linee la forma attuale e lo stesso numero dei piani fuori terra. Durante le fasi di lavorazione sarà garantita la funzionalità, seppure ridotta, della scuola, usando nella prima fase di demolizione dell’ala nord l’ultimo piano della scuola elementare Vittorino da Feltre, dove saranno collocate quattro classi.

In particolare nel primo lotto si è deciso di collocare al piano terra tre locali (classi) flessibili, che potranno essere occupati sia dalla scuola e una volta ultimata l’opera intera, sia da associazioni locali anche a scuola chiusa. La funzionalità didattica al termine della costruzione dei due lotti potrà contare al I e II piano su 12 aule normali, due di sostegno, una per piano e sei per le attività speciali (artistica, scienze, polifunzionale, informatica/lingue/, digitale, musicale). Inoltre, ci sarà un’aula dove troverà spazio la biblioteca. Accanto a ciò una sala polifunzionale posta al piano terra, con 200 posti a sedere, sarà dotata di autonomia propria.

“Un'opera molto importante – sottolinea il sindaco, Livio Vecchiet – che testimonia il nostro grande investimento nel campo dell'edilizia scolastica e, in questo caso, anche per aumentare le capacità di spazi culturali a disposizione della nostra popolazione”.

La nuova scuola sarà dotata di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in un serbatoio di raccolta per essere utilizzate a scopi irrigui e per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Sarà completamente antisismica, dotata di due scale esterne di emergenza e completamente a norma per quanto riguarda la prevenzione incendi.