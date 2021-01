Rotonda del Boschetto, tutelare i platani monumentali

E’ ormai noto che le azioni di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde urbano sono fondamentali nel quadro delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Gli alberi svolgono la funzione importante di assorbimento della CO2, responsabile dell’effetto serra, di assorbimento di particelle inquinanti, di termo-regolazione e di drenaggio delle acque.

Con questa premessa Legambiente ha inviato in questi giorni al Comune di Trieste le schede di segnalazione relative a quattro platani monumentali per dimensioni (da 4 a 5,5 metri di circonferenza) e dell’intero filare di cui fanno parte, costituito da circa trenta alberi, valutabili per il pregio paesaggistico e storico-culturale nel loro insieme.

La segnalazione si collega alle proposte di riqualificazione di tutta l’area, frutto della progettazione partecipata condotta insieme alla VI Circoscrizione. E’, infatti, necessario liberare le radici ora coperte da manto impermeabile e cordoli di pietra, per consentire l’assorbimento dell’acqua e dei nutrienti, ma ciò non può essere fatto albero per albero, bensì con una riqualificazione complessiva.

Legambiente chiede, quindi, un intervento che coinvolga tutta l’area circostante, affinchè possa tornare a essere la Porta del Boschetto e costituire un primo esempio di intervento volto a incrementare la quantità e la connettività della superficie verde in città, come indicato dalle norme in materia, a partire dalla Legge 10 del 2013.