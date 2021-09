Route21, a Lignano emozioni in gommone per i ragazzi Down

Un’altra avventura entusiasmante per la Route21. Federico, il ragazzo Down che ha preso parte alla tappa di Lignano Sabbiadoro, è stato ricevuto dal comandante della Capitaneria di Porto, Raimondo Porcelli, che si è prestato a una lezione esclusiva sui mezzi di soccorso e sul loro funzionamento. Nel pomeriggio, sempre accompagnati dal comandante Porcelli, Federico e Gian Piero Papasodero, ideatore del progetto, hanno vissuto la straordinaria esperienza di un giro in gommone lungo la costa.

“Per il terzo anno consecutivo ho ospitato i ragazzi della Route21 – commenta Porcelli – offrendo loro la possibilità di conoscere i mezzi in dotazione al Locamare. È un progetto in cui credo fermamente. Ogni anno attendo con gioia l’arrivo di Gian Piero e dei suoi ragazzi a bordo della Harley. È un appuntamento ormai irrinunciabile che mi dà sempre grandi emozioni e che ha una fortissima valenza sociale”.

Route21 Chromosome on the Road è il viaggio che porta ragazzi affetti da sindrome di Down in giro per l’Italia in un esaltante tour in moto. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Diversa-Mente di Verona, che da anni realizza progetti di inclusione per le persone con disabilità, e portata avanti con impegno e passione dal biker Gian Piero Papasodero. Partita il 4 settembre da Cervia, nel suo lungo viaggio la Route21 toccherà ben 25 città e farà tappa, tra le altre, a Genova, Pontedera, Crotone, Salerno, Catania, e poi di nuovo su verso Roma e Viterbo, dove si concluderà domenica 3 ottobre.

I ragazzi si alterneranno in una sorta di staffetta che li vedrà tutti riuniti per la tappa conclusiva del viaggio. Lungo il tragitto amici e sostenitori si uniranno alla spedizione e percorreranno qualche chilometro della Route.

Giunta alla settima edizione, la Route21 Chromosome on the Road prende ufficialmente il via nel 2015 con l’obiettivo di sfidare l’omologazione che spesso incasella i ragazzi affetti da sindrome di Down e lasciar emergere il carattere e le peculiarità di ognuno.

Il nome dell’iniziativa è emblematico e richiama il mito americano della Route 66, la famosa autostrada che attraversa gli Stati Uniti da est a ovest, percorsa per decenni da automobilisti e motociclisti. Ma in questo caso c’è una connotazione particolare, il 21, che fa riferimento a quel cromosoma in più della sindrome di Down.