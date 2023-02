Roveredo in Piano comune 'riciclone'

Comincerà venerdì 10 febbraio a Roveredo in Piano la distribuzione a domicilio dei nuovi calendari per la raccolta dei rifiuti, unitamente alla dotazione annuale dei sacchetti per il conferimento di imballaggi in plastica e metalli (si rammenta che il precedente calendario 2022 copre le date fino alla fine di febbraio).

Il bilancio a poco più di un anno dall’introduzione della modalità porta a porta è più che buono come attestano i dati raccolti. I cittadini di Roveredo fin dalle prime battute hanno risposto più che positivamente al cambio di sistema. Complessivamente la produzione dei rifiuti urbani, infatti, si è ridotta del 10%.

Altri dati interessanti riguardano la rilevazione della quantità delle frazioni estranee nelle raccolte, indicatrice della maggiore o minore attitudine degli utenti a indirizzare correttamente i rifiuti. Per la carta la frazione estranea è calata significativamente dal 22,67% del 2021 al 10,85% del 2022 permettendo di ottenere un'altissima qualità della raccolta. Ancora più eclatanti i risultati per ciò che concerne gli imballaggi di plastica e metalli, che nel 2021 contavano il 38,73% di materiali estranei, ridotti nel 2022 ad appena l’8,65%.

Numerosi, dunque, i risultati ottenuti con il cambio sistema: una buona riduzione dell’impatto sull’ambiente, il miglioramento del decoro urbano - riscontrabile a vista d’occhio già dai primi mesi del 2022 - e una percentuale di “purezza” del materiale differenziato raccolto molto più elevata rispetto alla raccolta tradizionale a cassonetti, con conseguenti benefici di calmierizzazione dei costi.

La distribuzione del calendario 2023 sarà articolata su tre zone per assicurare una consegna quanto più puntuale. Per i dettagli della distribuzione si consiglia di consultare il sito internet del comune e di GEA o rivolgersi all’ufficio ambiente allo 0434-388660.

L’assessore ai Lavori Pubblici e ai Servizi Collettivi, Ezio Rossit si complimenta con i cittadini per la sensibilità dimostrata e per gli ottimi risultati ottenuti.

Il Sindaco Paolo Nadal evidenzia che "ancora una volta i cittadini di Roveredo si dimostrano sensibili alle problematiche ambientali e di decoro del proprio paese e rispondono con elevato senso civico alle iniziative di miglioramento. Questo chiaramente non è un punto di arrivo ma di partenza per altri obiettivi e risultati ambiziosi che vogliono collocare la nostra cittadina tra le migliori dei territori contermini per qualità della vita, servizi e adattamento ai cambiamenti".