Roxana Polino è miss Cordenons

Al termine di una piacevole serata fatta di moda, eleganza e bellezza, Roxana Polino, 23enne di Cordenons, studentessa universitaria prossima alla laurea in scienze sociologiche all’Università di Padova, si è aggiudicata il titolo di “Miss Cordenons” valido per l’81esima edizione di “Miss Italia”.

Dodici le concorrenti in gara (anche in questa occasione, per motivi di sicurezza legati al Covid-19, il numero delle partecipanti è stato limitato); con Roxana, sono state anche premiate, al secondo posto, con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza”, Giulia Magagnin, 20enne di Cordenons, impiegata; Beatrice Basaldella, 21enne di Pordenone, studentessa universitaria in chimica e tecnologia farmaceutica, terza classificata; al quarto posto, con il titolo di “Miss Be_Much” Giada Masatto, 22 anni di Ronchis, ballerina di professione che studia recitazione; quinta classificata, Giovanna Briganti Piccoli, 22 anni di Trieste, studentessa universitaria in beni culturali; al sesto posto, Alessia Miconi, 19 anni di Majano, studentessa al liceo classico.

Le prime tre classificate: Roxana, Giulia e Beatrice sono ammesse alla finale regionale di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia.

Lo spettacolo, organizzato da Confartigianato Pordenone, Comune di Cordenons, Cata Fvg con la regia di Paola Rizzotti responsabile dell’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione del concorso, è stato presentato da Michele Cupitò e ha visto la partecipazione, applauditissima, di Jennifer Pavesi “Miss Friuli Venezia Giulia 2019” e del maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax Live” e di modelle che hanno indossato le creazioni dei maestri artigiani del territorio.

Sono, inoltre, intervenuti sul palco per portare i saluti ai presenti l’Assessore al Commercio e Attività produttive del Comune di Cordenons, Elio Quas e il Presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.