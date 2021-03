Ruda, i camminatori di 'Planc e Ben' raccolgono i rifiuti abbandonati

Il gruppo di cammino “Planc e Ben”, che festeggia in questo periodo un anno di attività, ha deciso di dedicare l’uscita di venerdì 5 marzo alla tutela dell’ambiente, ampliandosi ai soliti partecipanti e coinvolgendo tutta la popolazione.



Alle 9.30, infatti, partendo dalla piazza di Ruda, davanti al Municipio, i cittadini si dedicheranno a una camminata e alla raccolta di rifiuti abbandonati lungo strade, fossi e piste ciclabili. Un percorso di pochi chilometri, adatto a tutte le persone e andature. Chiunque voglia partecipare può presentarsi all’appuntamento di venerdì, munito di guanti e borse.



“Un gesto esemplare e spontaneo, fatto per il bene della propria comunità. L’inciviltà di alcuni è compensata dalla buona volontà di altri che decidono di dedicare tempo e fatica per il bene di tutti. A loro deve andare il sincero ringraziamento da parte del Comune”, commenta il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.



Due volte a settimana, partendo da Ruda o dalle frazioni, un gruppo di cittadini percorre a piedi un tragitto tra le vie del paese. Un modo per mantenersi in forma, fare attività fisica, vivere all’aria aperta ma anche socializzare e chiacchierare, alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli e, magari, non conosciuti del territorio. Per informazioni e partecipazione, si può contattare direttamente il Comune di Ruda che inoltrerà la richiesta agli organizzatori.E conclude il Sindaco: “La nostra amministrazione è da tempo impegnata nell’incentivare e sostenere attività come i gruppi di cammino “Planc e Ben”, nati da una delle azioni del progetto di contrasto alla solitudine non voluta ViviRuda. Assieme a “Un tè da me”, ha permesso di attivare una socialità tra le persone, favorendo la reciproca conoscenza e rafforzando il senso di comunità che, di questi tempi, rischiamo di perdere. Purtroppo questa pandemia ha reso tutto più difficile ma l’impegno è quello di sostenere al massimo progetti come questo”.