Ruda, in più di 200 alla Fiaccolata per la pace in Ucraina

Più di 200 i cittadini di Ruda si sono ritrovati in Piazza Libertà, sotto il Comune, per la Fiaccolata per la pace in Ucraina. La manifestazione, organizzata dal Comune di Ruda, assieme alle Parrocchie di Ruda e Perteole e a diverse associazioni locali, nasce dal desiderio della comunità rudese di esprimere solidarietà per le persone colpite della guerra. Candele, preghiere, silenzi e parole di commozione hanno scandito la fiaccolata che ha riunito tanti cittadini.



“Vogliamo essere vicini e dimostrare tutto il nostro dolore per ciò che sta succedendo in Ucraina - afferma il sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi -. Vediamo immagini inaccettabili, di sofferenza, dolore e morte. Mai avremmo pensare di parlare ancora di guerra, per di più a poche migliaia di chilometri da qua. Ci stringiamo in una preghiera comune affinché tutto questo finisca al più presto e si torni al dialogo, al rispetto delle persone e alla pace. Quello di Ruda è un piccolo gesto ma che vuole unirsi ai tanti che da tutto il mondo giungono in solidarietà al popolo ucraino”.