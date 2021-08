Ruda, inaugurata la nuova sede per Chei Dai Taps

Nell’ex caserma Jesi di Perteole è stata inaugurata stamattina la nuova sede dell’Associazione “Chei dai Taps”. Qui i volontari raccolgono grandi quantità di tappi di plastica da tutte le tipologie di bottiglie, per poi rivenderli ad aziende specializzate e ricavare fondi da destinare in beneficienza.

Nei tanti anni di attività sono stati devoluti oltre 100.000 euro. Questi fondi vengono interamente dedicati alla “Via di Natale” del CRO di Aviano, struttura che ospita malati oncologico o i parenti che li assistono.

Il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, presente all’inaugurazione: “La nuova sede per il Gruppo dei tappi è stata inaugurata dopo un profondo rinnovamento realizzato grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale di Ruda, Gruppo Alpini di Ruda e diversi volontari della Protezione Civile locale. L'impegno solidale ha attivato tante energie finalizzate a contribuire alle attività della Via di Natale con la quale il Comune rafforza il pluridecennale gemellaggio. Come Comune abbiamo cercato di sostenere l’iniziativa per dare un aiuto concreto a coloro che, con tanto impegno, fanno del bene a chi ha più bisogno”.