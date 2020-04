Ruda, raccolta fondi comunale per aiutare chi ha bisogno

Il Comune di Ruda ha deciso di istituire una raccolta fondi, dedicata a cittadini e associazioni, con la quale trovare risorse per venire in aiuto a famiglie in difficoltà economica. I soldi raccolti si uniranno a quelli già messi a disposizione dal Governo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e ai fondi comunali.



Sarà possibile donare attraverso un bonifico diretto a “Comune di Ruda – Covid19” c/o CREDITFRIULI Credito Cooperativo Friuli – Filiale di Ruda, IBAN: IT55 H070 8564 4800 0221 0045 741 Codice BIC: ICARITRRU59.



“Chi lo desidera, può partecipare, anche con piccole somme di denaro. Insieme ce la faremo. Siamo stati contattati da molte persone e associazioni che, nello spirito che contraddistingue sempre la nostra comunità, unita e solidale, hanno chiesto informazioni per effettuare donazioni da destinare al sostegno e all’aiuto in questo tempo di emergenza sanitaria ma anche sociale ed economica. È nostro dovere aiutare chi non ce la fa, chi ha bisogno, di non ha di che mangiare o venire incontro alle spese necessarie”, commenta il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.



I soldi raccolti saranno messi a disposizione dei meno abbienti per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità (sanitari e igienici), ma anche per aiutare a saldare altre piccole spese inderogabili.



“Ad ora a Ruda abbiamo distribuito già 5.000 euro dei Buoni Spesa dati ai Comuni dal Governo. Un aiuto concreto che fa la differenza per molte persone e molte famiglie. Questa è la via da seguire. In attesa di altre misure statali e regionali per riattivare l’economia e il lavoro, dobbiamo garantire la sopravvivenza a coloro che, per colpa di questa crisi sanitaria, si ritrovano in difficoltà”, conclude il Sindaco.